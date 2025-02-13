هجوم لاذع من أساطير الكرة الإنجليزية على غوارديولا

تعرض بيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي– لوابل من الانتقادات القاسية في إنجلترا، عقب هزيمته الثلاثاء أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وقلب النادي الملكي الطاولة على مانشستر سيتي وفاز عليه 3-2، بعد أن كان متأخرا في النتيجة 1-2 خلال الدقائق الأخيرة في ذهاب الملحق المؤهل لثمن النهائي.

ودفعت الهزيمة عددا من أساطير كرة القدم الإنجليزية أمثال بول ميرسون وواين روني وآلان شيرر لشن هجوم لاذع على غوارديولا بعد نهاية المباراة.

وقال ميرسون "لا أرى أي فرصة في مباراة الإياب، لقد رأيت ما يكفي من ريال مدريد لأعلم أن بوسعه قطع مانشستر سيتي مثل السكين في الزبدة".

وأكد بول ميرسون على حقيقة أن السيتي أصبح فريقا "يكبر في السن، ويعاني من أجل المنافسة في مستوى عالٍ.. اعتاد السيتي أن يلعب مباراة لمدة 90 أو 95 دقيقة في الأسبوع، والآن لا يبدو أن بوسعه فعل ذلك، لا أعرف ما الذي يحدث، إذا كانوا قد تباطؤوا أم إن الأمر مجرد فريق كبير في السن، كلما تقدمنا ​​في السن، كلما زاد تعبنا، وإذا تعبنا، زادت الأخطاء التي نرتكبها".

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روني ينتقد خيارات غوارديولا

ولم يتردد أسطورة مانشستر يونايتد واين روني، المنافس التاريخي الكبير للنادي، في انتقاد المدرب الإسباني قائلا "كان مانشستر سيتي ساذجا للغاية، خاصة في نهاية المباراة كان اللاعبون ينظرون إلى بعضهم البعض، ولا يثقون في بعضهم البعض، وهذا أمر يقلق بيب.

كما انتقد مهاجم يونايتد السابق، في حديثه عبر برنامج "أمازون برايم"، رحيل كايل ووكر في سوق الانتقالات الشتوية، وقال "من الغريب للغاية أن نرى ووكر يخرج على سبيل الإعارة إلى ميلان".

وأضاف "في هذه المرحلة من الموسم، عندما يمر مانشستر سيتي بلحظة صعبة، فإن كايل ووكر هو القائد والسماح له بالرحيل على سبيل الإعارة أمر غريب حقا".

ولم يتردد روني في وصف البدائل للاعب "الروسونيرو" الحالي: "أكانجي ليس ظهيرا أيمن، ريكو لويس لا يزال لاعبا شابا ويلعب في مراكز مختلفة".

بدوره يعتقد المهاجم السابق آلان شيرر أن السيتي لديه فرصة ضئيلة للتأهل للدور المقبل لدوري أبطال أوروبا "عندما تكون النتيجة 2-2، سيظل هناك أمل، لكن سيكون الأمر بمثابة معجزة إذا لم يتأهل ريال مدريد، تم تدمير ثقة السيتي بالكامل، لقد انتهى الأمر تقريبا".