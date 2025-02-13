موعد مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية في أمم آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

يلتقي المنتخب السوري نظيره الكوري الجنوبي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما 2025، بمسماها الجديد بعدما كان يطلق عليها سابقا بطولة آسيا تحت 19 سنة.

ويلعب المنتخبان السوري والكوري الجنوبي في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان وتايلند.

موعد مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة 13 فبراير/شباط الجاري على ملعب مركز لونغهوا الثقافي والرياضي في شينزن، وتنطلق الساعة العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وسوريا.

وينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

beIN SPORTS 5 القناة المالكة لحقوق ناقلة البطولة الآسيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبمشاركة 16 منتخبا من بينها 6 منتخبات عربية، قطر والعراق وسوريا والأردن واليمن والسعودية، تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط الحالي إلى الأول من مارس/آذار المقبل.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع.