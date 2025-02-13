ضربة في الرأس تتسبب في موت دماغي لموهبة بايرن ميونخ

تعرض موهبة بايرن ميونخ السابق جو جياكسوان (18 عاما) لحادث خطير خلال مباراة ودية لفريقه بكين جوان في إسبانيا، حسبما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية.

وحسب صحيفة إلموندو، واجه فريق الشباب للنادي الصيني خصمه آر سي ألكوبينداس، وهو ناد صغير (دوري الدرجة السابعة) من ضواحي مدريد، وخلال المباراة اصطدم رأس اللاعب الشاب بركبة أحد لاعبي الفريق المنافس، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

وأظهر التشخيص الطبي تعرض المدافع المحوري لنزيف تحت العنكبوتية في الحيز المحيط بالدماغ بعد انفجار أحد الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف في الدماغ أو حتى الموت.

وتحدث شقيقه -عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "شياوهونغشو"- وكتب: "إنه ميت دماغيا. ليست لديه سوى فرصة صغيرة للبقاء على قيد الحياة. عانى جو من نزيف بعد اصطدامه بلاعب آخر خلال مباراة ودية.. أخبرنا الطبيب أن هناك فرصة ضئيلة للغاية للبقاء على قيد الحياة، وأنه ميت سريريا بسبب نقص الأكسجين في المخ وأنهم سيزيلون الأنابيب".

النزيف تحت العنكبوتية هو شكل من أشكال نزيف الدماغ، حيث يتسرب الدم إلى الفراغ بين السحايا. ويمكن أن يحدث هذا، كما في هذه الحالة، عن طريق إصابة وفي أسوأ الحالات يؤدي إلى الموت الدماغي، إذ تفشل جميع وظائف المخ ويتم الحفاظ على الدورة الدموية بشكل مصطنع فقط.

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كما ذكرت صحيفتا "ساوثرن متروبوليس ديلي" و"شنغهاي ديلي" الصينتان أن اتحاد كرة القدم في البلاد توصل إلى اتفاق مع عائلة الموهبة الشابة لإعادته إلى الصين في أقرب وقت ممكن.

وأعرب نادي آر سي ألكوبينداس عن تعاطفه، وقال في بيان: "نقدم له ولأسرته وفريقه دعمنا الكامل في هذا الوقت العصيب. ومن أعماق قلوبنا، نتمنى له الشفاء العاجل".

وتذكّر حادثة جو جياكسوان بحادثة سابقة، وهي مأساة حارس المرمى الأسكتلندي جون تومسون من نادي سيلتيك لكرة القدم عام 1931 الذي فقد حياته بعد ضربة مروعة في الرأس في أثناء اصطدامه بقدم أحد المهاجمين.