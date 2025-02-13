جلسات سرية وعرض المليار يورو في كواليس مفاوضات السعودية مع فينيسيوس

فجر تقرير إسباني مفاجأة من الثقيل تتعلق بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد، مؤكدا أن اللاعب التقى شخصيا أكثر من مرة مع مسؤولين سعوديين لمناقشة تفاصيل العرض "الخرافي" للتعاقد معه.

وقالت "ماركا" إن القائمين على الدوري السعودي يبدون جدية كبيرة في التعاقد مع فينيسيوس، ويعتقدون أنهم قد ينجحون نهاية الأمر بإقناعه في ترك ريال وبدء تجربته داخل المملكة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية كواليس المفاوضات السعودية مع فينيسيوس والتي بدأت عام 2023 ولا تزال مستمرة حتى اليوم بعلم اللاعب بكل ما يجري.

وأضاف "فينيسيوس كان حاضرا في القاء الأول عام 2023 وجلس شخصيا مع المسؤولين السعوديين للاستماع إلى المشروع، وكانت المحادثة مريحة واستمرت حوالي 15 دقيقة حيث أظهر اللاعب اهتماما بالمقترحات سواء من الناحية المالية أو الرياضية والشخصية".

وتابعت الصحيفة المدريدية "في ذلك الاجتماع تم استدعاء أشخاص مهمين من حاشية فيني، ووسطاء وشخصيات سعودية مهمة للغاية شاركت عبر الفيديو. كان الهدف هو إقناع اللاعب بمشروع لا يعتمد على الأموال فقط، وعُرض عليه شراكات اقتصادية واختياره سفيرا لكأس العالم 2034".

ووفقا للتقرير "تم الاتفاق على الجوانب المالية في اجتماع ثان ذي طابع أكثر رسمية وفي مكان آمن وتحديدا العاصمة التشيكية بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام، وفي هذا اللقاء التقى فينيسيوس شخصيا نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ".

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وتبلغ الأموال الطائلة المطروحة على الطاولة نحو مليار يورو -بحسب ماركا- على أن يوقّع فينيسيوس عقدا لمدة 5 مواسم، أي أن راتبه سيصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد، دون النادي الذي سيدافع عن ألوانه بعد.

وتلفت "ماركا" إلى أنه بدا واضحا جدا في الدائرة المقربة من اللاعب أن هذا عرض غير مسبوق ولا يقاوم، وأوضحوا ذلك لفينيسيوس عندما رأوا أن الجانب السعودي جاد، مؤكدة أن الأرقام المذهلة والمشاريع المعروضة دفعت نجم ريال إلى التفكير في مستقبله.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الإعلان الأول عن العرض الذي بلغت قيمته مليار دولار، لا تزال الروابط بين السعودية واللاعب واضحة للغاية إلى درجة أن وكيله سافر إلى المملكة قبل 3 أسابيع فقط، كما تقول ماركا.

أما عن أبرز مخاوف فينيسيوس من هذه الخطوة، فيشير التقرير إلى خشيته من تضرر صورته، مضيفا "إذا قرر الرحيل عن الريال فهو لا يريد أن يفعل ذلك مثل لاعب كرة القدم الذي يهتم بالمال".

ويوضح "الأشخاص الموجودون في دائرة النجم البرازيلي يدركون ذلك ويعملون على ضمان ألا يتأثر وضعه الأسطوري في الفريق الملكي، إلا بأقل قدر ممكن في حالة حدوث ذلك".

ويُبرز تقرير "ماركا" أحد أهم الدوافع التي قد تشجع فينيسيوس إلى الرحيل عن سانتياغو برنابيو "لقد شعر البرازيلي بسوء المعاملة في مراحل مختلفة منذ وصوله إلى إسبانيا، ومن الأمثلة على ذلك حلقات الكراهية والعنصرية في الملاعب الإسبانية".

ويرى المقربون منه أن على فيني أن يتحدث بصراحة ويوضح أنه غير سعيد في إسبانيا، وفي مسابقة تستمر فيها مثل هذه الظروف.

ويختم التقرير بالقول "حتى الآن، لم يتخذ فينيسيوس قرارا حاسما بشأن مستقبله، ويظل تركيزه منصبا على موسمه مع ريال مدريد، لكنه يدرك أن الاتصالات التي بدأت قبل عامين وصلت إلى واحدة من أكثر نقاطها حرجا، حيث تريد السعودية من اللاعب الرحيل في الصيف المقبل، ويتعين عليه حسم الأمر".