بالفيديو.. لاعب يخسر أحد أسنانه في شجار بالدوري البرازيلي

فقد ألكسندر باربوزا مدافع بوتافوغو أحد أسنانه الأمامية بعدما وجّه له كليتون مدافع فلامنغو لكمة في شجار بين اللاعبين في نهاية مباراة قمة ساخنة بدوري ولاية ريو دي جانيرو لكرة القدم على ملعب ماراكانا.

ومع نهاية المباراة التي فاز فيها فلامنغو 1-0 على ضيفه بوتافوغو بطل الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس أمس الأربعاء، بدأ الأرجنتيني باربوزا يتجادل مع برونو هنريكي، ليقوم مدافع بوتافوغو بدفع هنريكي جناح فلامنغو على الأرض ليبدأ شجار جماعي بين لاعبي الفريقين.

وبعدما حاول الجهازان الفنيان للفريقين تهدئة الموقف، ذهب باربوزا خلف برونو هنريكي، وبعدما أخطأ في توجيه لكمة للجناح البرازيلي تعرض لضربة في وجهه من كليتون مدافع فلامنغو البديل.

وغادر باربوزا، الذي اختير أفضل مدافع في أميركا الجنوبية الموسم الماضي وفي أفضل تشكيلة بكأس ليبرتادوريس 2024 بعد موسم رائع حقق فيه بوتافوغو الثنائية، الملعب وهو ينزف ويفتقد أحد أسنانه الأمامية.

Alexander Barboza foi sem leme pro peladeiro. pic.twitter.com/DwtvKXQX6e — Informa Fogo (@informafogo) February 13, 2025

وتلقى باربوزا البطاقة الحمراء المباشرة، كما طُرد كليتون وبرونو هنريكي وزميلهما في فلامنغو جيرسون، عقب الاشتباك الذي استمر في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، مع تدخل الشرطة العسكرية في ريو للسيطرة على اللاعبين.

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وكانت المباراة متوترة بين المنافسين في المدينة، واشتكى لاعبو بوتافوغو للحكم في منتصف الشوط الأول بداعي قيام لاعب وسط فلامنغو نيكولاس دي لا كروز بضرب الجناح ماتيوس مارتينز بمرفقه في وجهه، مطالبين بمنحه البطاقة الحمراء.

لكن الحكم برونو كوريا أشهر البطاقة الصفراء فقط، ولم يعتبر حكم الفيديو المساعد أن الأمر يستحق المراجعة.

وسجل ليو أورتيز مدافع فلامنغو هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الشوط الثاني ليرفع فلامنغو رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب.

ويحتل بوتافوغو، الذي سيزور الأرجنتين الأسبوع المقبل لمواجهة ريسنغ كلوب بطل كأس سود أميركانا في ذهاب كأس السوبر بأميركا الجنوبية، المركز السادس برصيد 12 نقطة.