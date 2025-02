"لعنة" ميندي لاعب ريال مدريد تلاحق السيتي بملعب الاتحاد

أصبح الفرنسي فيرلاند ​​ميندي، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، بمثابة "لعنة" تطارد مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد فوزه المثير، الثلاثاء، 3-2 على السيتي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال، أنهى ريال مدريد سلسلة من 34 مباراة من دون هزيمة لمانشستر سيتي على أرضه.

ولم يخسر الفريق السماوي بملعبه منذ 7 سنوات، ويعود آخر سقوط في ملعب الاتحاد إلى يوم 19 سبتمبر/أيلول 2018، عندما هُزم على يد أولمبيك ليون الفرنسي 2-1 بفضل هدفي ماكسويل كورنيه ونبيل فقير.

Before Real Madrid's 3-2 win at the Etihad, the last team to beat Man City away from home inside 90 minutes in the Champions League was Lyon, back in 2018 😳⏪🟠

Ferland Mendy was the only player to feature in both games 🥶 pic.twitter.com/LCKf1giCKd

