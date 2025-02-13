"اعتقدت أنني فقدت أسناني".. هوليفيلد يكشف عن أقوى لكمة تلقاها في مسيرته

خاض أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل السابق الأميركي إيفاندر هوليفيلد خلال مسيرته الرياضية نزالات طاحنة مع بعض من أكبر الملاكمين في جيله، لكن أحدهم برز عن الباقي.

وخلال مسيرته المهنية المتميزة التي امتدت من عام 1984 إلى عام 2011، حقق الملاكم القوي الملقب بـ"ذا ريال ديل" تفوقا لا جدال فيه في فئة الوزن الثقيل، وقام بتوحيد جميع الأحزمة الرئيسية في عام 1988 عندما تغلب على الكوبي كارلوس دي ليون، ثم فعل الشيء نفسه بعد عامين عندما هزم بستر دوغلاس في قاعة المؤتمرات في أتلانتيك سيتي.

وفي أول دفاع عن لقبه في الوزن الثقيل في أبريل/نيسان 1991، هزم هوليفيلد جورج فورمان في نزال كبير أُطلق عليه "معركة العصور". في ذلك الوقت، كان فورمان يبلغ من العمر 42 عاما، وكان ينافس من أجل ألقاب العالم للوزن الثقيل لأول مرة منذ عودته المعجزة إلى الحلبة في عام 1987 بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات.

على الرغم من تقدمه في السن، كان لفورمان لكمة قوية، وهو ما أكده هوليفيلد في حديثه خلال لقاء صحفي "الشخص الذي ضربني بشدة كان جورج فورمان.. لكمني مرة واحدة في الجولة الحادية عشرة، ثم عدت إلى الزاوية وقلت: هل حطم كل أسناني؟ قالوا لي: أنت بخير".

Foreman 42 ans vs Evander Holyfield 28 ans… Des missiles dans chaque bras mais il ne tombe même pas… La volonté et la résistance de Foreman version vieux c’est abusé 🥶 pic.twitter.com/3AwCfksYJK — 𝙇𝙚 𝙎𝙥𝙖𝙧𝙧𝙞𝙣𝙜 (@LeSparring) February 7, 2025

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وأضاف هوليفيلد "عندما سألتهم: بماذا ضربني؟ قالوا: لقد ضربك بلكمة يمينية ملتوية. الضربة اليمنى الملتوية تعني أنك لا تراها لأنه رمى يده بعيدا وسقطت، فجأة، لذا في الجولة الثانية عشرة، أمسكت به كثيرا كان يحاول اللحاق بي".

وتنافس هوليفيلد مع عدد من أعظم الملاكمين على مر العصور مثل: لينوكس لويس وريديك بوي وجيمس توني ولاري هولمز، لكنه صنع التاريخ بمنافسته الشديدة مع مايك تايسون.

ونجح الملاكم القادم من ألاباما في التغلب على تايسون مرتين في عامي 1996 و1997.

واعتزل "ذا ريال ديل" الملاكمة الاحترافية في عام 2011، بعد أن حقق رقما قياسيا مذهلا بلغ 44 فوزا و10 هزائم في 57 نزالا.