أرقام تهديفية خرافية لديمبلي مع باريس سان جيرمان

يقدم الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي أداء مذهلا مع فريقه باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل أرقام تهديفية غير مسبوقة في تاريخ الفريق وبمسيرته الشخصية.

وسجل ديمبلي 18 هدفا في آخر 10 مباريات مع باريس سان جيرمان، آخرها ثنائية ضد بريست في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووصفت صحيفة "آس" الإسباني ديمبلي بأنه بات بفضل مستواه الحالي واحدا من أفضل المهاجمين في العالم، مشيرة إلى أنه يمر بلحظة استثنائية وفريدة من نوعها من حيث الأداء.

وبعد ثنائيته أمام بريست وصلت حصيلة ديمبلي إلى 23 هدفا في جميع المسابقات، وهو الموسم الأكثر غزارة في مسيرته قبل أن يصل إلى شهر مارس/آذار، متجاوزا أهدافه الـ18 مع برشلونة خلال موسم 2018-2019.

وترى الصحيفة أن الإسباني مدرب الفريق الباريسي لويس إنريكي نجح في تحويل لاعب برشلونة السابق إلى ماكينة أهداف بفضل نقله من مركز الجناح إلى المهاجم الوهمي، حيث أصبح أقرب إلى المرمى وشهد نموا غير مسبوق.

إعلان

وكان ديمبلي سجل 3 أهداف (هاتريك) ضد بريست أيضا، ولكن في الدوري الفرنسي قبل أسبوعين، ووقتها حطم المهاجم رقما قياسيا لم يكن حتى بحوزة مواطنه كيليان مبابي، إذ بات أول لاعب في تاريخ سان جيرمان يسجل ثلاثيتين متتاليتين.

أما بعد ثنائيته في دوري الأبطال فقد وصل إلى 15 هدفا في عام 2025، ليعادل أفضل أعوامه، حيث سجل 18 هدفا في آخر 10 مباريات، وهي أرقام مخيفة وتوضح الأداء المذهل الذي يقدمه النجم الفرنسي منذ بداية عام 2025.

وأشاد إنريكي بعد مباراة بريست الأخيرة بلاعبه، وقال "كان عثمان جيدا بالفعل في الموسم الماضي، لكن في عام 2025 أصبح أفضل. يمكنك رؤية رفاقه يبحثون عنه ويجدونه داخل الملعب".

وانضم ديمبلي صيف عام 2023 إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة مقابل 50 مليون يورو، وسجل معه 29 هدفا وصنع 18 في 70 مباراة، بينما سجل 40 هدفا وصنع 41 مع الفريق الكتالوني في 185 مباراة.