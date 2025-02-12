مفاجأة لافتة جماهير السيتي.. المقصود ليس فينيسيوس وموقف صادم لرودري

أثارت لافتة عملاقة رفعتها جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي في مدرجات ملعب الاتحاد خلال مباراة الفريق ضد ريال مدريد الإسباني الجدل، وظن معظم المتابعين أن المقصود بها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وخسر السيتي أمام ريال مدريد 3-2 بطريقة مثيرة في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب بينهما الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقبل انطلاق المباراة رفع أنصار الفريق الإنجليزي لافتة كبيرة تحمل صورة لاعب الفريق، الإسباني رودي وهو يحمل الكرة الذهبية وكُتِب عليها "توقف عن البكاء من أعماق قلبك"، وهي جزء من أغنية شهيرة لفرقة "Oasis".

وبدا أن المقصود بهذه اللافتة هو فينيسيوس الذي تنافس بكل قوة مع رودري لنيل الكرة الذهبية لعام 2024 قبل أن يخسر البرازيلي بفارق ضئيل من الأصوات، وسط تشكيك في جدارة رودري بحصد الجائزة.

لكن رابطة مشجعي السيتي أشارت بعد ساعات من نهاية المباراة إلى أن المقصود من اللافتة ليس فينيسيوس، بل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي قاطع حفل الكرة الذهبية أواخر العام الماضي احتجاجا على عدم منح الكرة الذهبية لفيني.

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وقالت الرابطة في بيان عبر حسابها بمنصة إكس "لم يدرك أحد في وسائل الإعلام أن الشخص الذي استهدفه الشعار لم يكن حتى على أرض الملعب، إنه فلورنتينو بيريز، هو من حرّض على حملة تشويه ضد رودري، وقاد مقاطعة الحفل من قِبل لاعبي ناديه، كان لا بد من إيصال هذه الرسالة بغض النظر عن نتيجة المباراة".

📸 – I can't remember the last time I've seen so much savage shown on live television. From the banner, to Vinicius' reaction, to Rodri photographing the moment. pic.twitter.com/4RgS0Ss3ZO — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 11, 2025

وكان رودري الذي غاب عن المباراة بسبب إصابة تبعده منذ بداية الموسم حاضرا في مدرجات ملعب الاتحاد، وأظهرت مقاطع فيديو أنه حرص على التقاط بعض الصور للافتة من هاتفه المحمول.

وعلّق اللاعب الإسباني بعد المباراة عن موقفه من اللافتة، مؤكدا أنها أثارت إعجابه، ورد بطريقة مقتضبة قائلا "جيد جدا".

وأثار منح رودري جائزة الكرة الذهبية على حساب فينيسيوس الكثير من الجدل، وسارع ريال مدريد لمقاطعة الحفل وانتقد عبر قناته الرسمية الجائزة ومنظميها، مؤكدا أن لاعبه البرازيلي كان الأحق بها.

ولم تكتب جماهير السيتي رفع اللافتة وأطلقت صفارات الاستهجان ضد فينيسيوس كلما لمس الكرة خلال المباراة محاولة استفزازه، لكن اللاعب رد بالإشارة إلى الرقم 15 على كتفه، والذي يرمز إلى عدد مرات تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

Man City fans: “Where’s your Ballon d’Or?” Vinicius:pic.twitter.com/7f0O0uhXHs — Mikael (@MikaelMadridsta) February 11, 2025

وبعد اللقاء سُئل فينيسيوس، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة عن تلك اللافتة، فأكد أنها حفزته على اللعب بشكل أفضل.

وقال "نعم، لقد رأيتها. لكن في بعض الأحيان يفعل مشجعو الفريق المنافس أشياء ويمنحونني المزيد من القوة للعب مباراة رائعة. لقد فعلتها هنا مرة أخرى وتمكنا من الفوز".