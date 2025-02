مفاجأة لافتة جماهير السيتي.. المقصود ليس فينيسيوس وموقف صادم لرودري

أثارت لافتة عملاقة رفعتها جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي في مدرجات ملعب الاتحاد خلال مباراة الفريق ضد ريال مدريد الإسباني الجدل، وظن معظم المتابعين أن المقصود بها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وخسر السيتي أمام ريال مدريد 3-2 بطريقة مثيرة في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب بينهما الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقبل انطلاق المباراة رفع أنصار الفريق الإنجليزي لافتة كبيرة تحمل صورة لاعب الفريق، الإسباني رودي وهو يحمل الكرة الذهبية وكُتِب عليها "توقف عن البكاء من أعماق قلبك"، وهي جزء من أغنية شهيرة لفرقة "Oasis".

وبدا أن المقصود بهذه اللافتة هو فينيسيوس الذي تنافس بكل قوة مع رودري لنيل الكرة الذهبية لعام 2024 قبل أن يخسر البرازيلي بفارق ضئيل من الأصوات، وسط تشكيك في جدارة رودري بحصد الجائزة.

لكن رابطة مشجعي السيتي أشارت بعد ساعات من نهاية المباراة إلى أن المقصود من اللافتة ليس فينيسيوس، بل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي قاطع حفل الكرة الذهبية أواخر العام الماضي احتجاجا على عدم منح الكرة الذهبية لفيني.

وقالت الرابطة في بيان عبر حسابها بمنصة إكس "لم يدرك أحد في وسائل الإعلام أن الشخص الذي استهدفه الشعار لم يكن حتى على أرض الملعب، إنه فلورنتينو بيريز، هو من حرّض على حملة تشويه ضد رودري، وقاد مقاطعة الحفل من قِبل لاعبي ناديه، كان لا بد من إيصال هذه الرسالة بغض النظر عن نتيجة المباراة".

📸 – I can't remember the last time I've seen so much savage shown on live television.

From the banner, to Vinicius' reaction, to Rodri photographing the moment. pic.twitter.com/4RgS0Ss3ZO

— TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 11, 2025