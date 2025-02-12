جماهير سيتي تسخر من ريال مدريد وفينيسيوس

سخر مشجعون لنادي مانشستر سيتي من فريق ريال مدريد الإسباني ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل مباراة الفريقين في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وذلك برفعهم لافتة عملاقة للإسباني رودري لاعب الفريق وهو يقبل الكرة الذهبية.

وقاطع النادي العملاق الإسباني ريال مدريد حفل مجلة "فرانس فوتبول" لجوائز الأفضل في العالم، في احتجاج واضح على خسارة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم.

وفاز الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل فرانس فوتبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي متفوقا على فينيسيوس.

وأكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا توجد مشاكل بين الناديين بعد مقاطعة النادي الملكي حفل "فرانس فوتبول".

وقال غوارديولا أمس الاثنين: "فينيسيوس قدم عاما استثنائيا وكذلك رودري، إنه يستحق الجائزة. مثل الماضي حينما كان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يقاتلان على الجائزة، الموضوع انتهى".

من جانبه قال روبن دياز مدافع سيتي: "بكل صراحة، لم أهدر ثانية واحدة في التفكير فيما إذا كان ذلك قلة احترام أم لا، كنت سعيدا من أجل رودري، كنت موجودا، واحتفلت معه في تلك الليلة".