أسينسيو مدافع ريال مدريد متهم بقضية أخلاقية ويواجه السجن

كشفت تقارير صحفية أن مدافع ريال مدريد راؤول أسينسيو يخضع للتحقيق في قضية نشر صور إباحية لأطفال وقد يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنًا.

واتهم المدافع الشاب بنشر صور وفيديو على "واتساب" لقاصر تبلغ من العمر 16 عاما ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة في جزر الكناري.

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ويقال إن أسينسيو طلب استبعاده من المحاكمة لكن المحكمة رفضت ذلك.

ورفضت المحكمة الإقليمية في لاس بالماس الاستئناف المقدم من اللاعب، الذي يعد أحد 4 لاعبين من أكاديمية ريال مدريد يحقق معهم.

حيثيات القضية

وتعود أحداث الواقعة إلى 15 يونيو/حزيران 2023 في موجان، بينما أبلغ عنها في 6 سبتمبر/أيلول 2023 أمام الحرس المدني من قبل والدة الفتاة القاصر، التي كانت تبلغ من العمر16 عامًا آنذاك.

وقبض على اللاعبين الثلاثة وهم فيران رويز (21 عاما) وخوان رودريغيز (22 عاما)، وأندريس غارسيا (21 عاما) في سبتمبر/أيلول 2023، بينما استدعي أسينسيو للإدلاء بشهادته كشاهد، لكن المحكمة اعتبرت أسينسيو جزءا من التحقيق.

وجاء في بيان من محكمة العدل العليا في غران كناريا في نوفمبر/تشرين الثاني "يحقق القاضي مع 4 لاعبي كرة قدم مرتبطين بريال مدريد كمرتكبين مزعومين لجرائم تتعلق بالكشف عن أسرار ونشر مواد إباحية".

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وفي أولى ردود الفعل أشار نادي ريال مدريد في بيان علمه بالقضية في ذلك الوقت.

وجاء في البيان أن "لاعبا من فريق كاستيا و3 لاعبين من ريال مدريد سي أدلوا بتصريحات للحرس المدني فيما يتعلق بشكوى بشأن البث المزعوم لمقطع فيديو خاص عبر واتساب".

وأضاف "عندما يكون لدى النادي معرفة مفصلة بالحقائق، سنتخذ التدابير المناسبة".

وأصبح أسينسيو أساسيا في تشكيلة ريال مدريد الذي يواجه أزمة إصابات على مستوى خط الدفاع.