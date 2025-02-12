نتيجة قرعة كأس إسبانيا.. كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يلوح بالأفق

أفرزت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلعب ريال مدريد مع ريال سوسيداد.

ويستقبل برشلونة، الأكثر تتويجا في المسابقة (31 مرة)، أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب على ملعب "مونتجويك" الأولمبي قبل خوضه الإياب على ملعب "متروبوليتانو" في العاصمة.

أما ريال مدريد، حامل لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فيخوض الذهاب في إقليم "الباسك" على ملعب "أنويتا"، حيث يواجه دوما خصما عنيدا، ثم يستقبله إيابا في ملعب سانتياغو برنابيو.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡TENEMOS SEMIFINALES!! Estos son los cruces, a doble partido, que decidirán qué equipos lucharán por el título en la gran final de la #CopaDelReyMAPFRE. 🗓️ Ida: 25, 26 0 27 de febrero.

🗓️ Vuelta: 1, 2 o 3 de abril. ℹ️ https://t.co/a1IkTt4i0S#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/PB832yHF7r — RFEF (@rfef) February 12, 2025

وهذه أول مرة يتأهل فيها العمالقة الثلاثة، ريال وبرشلونة وأتلتيكو، إلى نصف النهائي منذ 2014.

ويتصدر ريال ترتيب الدوري بفارق نقطة عن أتلتيكو واثنتين عن برشلونة، بعد 23 مرحلة على انطلاق "الليغا".

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وستقام مباريات الذهاب بين 25 و27 فبراير/شباط والإياب بين 1 و3 أبريل/نيسان.

ومن المقرر أن يستقبل ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية المباراة النهائية في 26 أبريل/نيسان.