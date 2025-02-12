منتخب قطر يخسر أمام الصين بكأس آسيا للشباب وأستراليا تتصدر المجموعة

افتتح منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية للشباب تحت 20 سنة بالخسارة 1-2 أمام منتخب الصين، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكانت الجولة ذاتها في المجموعة نفسها شهدت أيضا فوز منتخب أستراليا 5-1 على منتخب قيرغيزستان.

وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيها الصين، المتساوية معها في الرصيد نفسه، في حين بقي رصيد قطر وقرغيزستان خاليا من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وافتتح كاي جيوان التسجيل لمنتخب الصين في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله ليو تشينجيو الهدف الثاني في الدقيقة 21، في حين تكفل محمد هاني بإحراز هدف منتخب قطر الوحيد في الدقيقة 55.

أهداف المباراة|

منتخبنا الوطني خسر 1-2 أمام الصين .. كأس آسيا تحت 20 عاماً#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8Sg6IsFJiw — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 12, 2025

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث تلتقي قطر مع أستراليا، وقرغيزستان مع الصين.

ويتأهل إلى دور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول.

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ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، المقامة حاليا بالصين، سوف تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.