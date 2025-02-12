رياضة

منتخب قطر يخسر أمام الصين بكأس آسيا للشباب وأستراليا تتصدر المجموعة

The Chinese under-20 football team defeated Qatar team 2-1 at the AFC U20 Asian Cup in Shenzhen
منتخب الصين فاز على نظيره القطري 2-1 (مواقع التواصل)
12/2/2025

افتتح منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الأمم الآسيوية للشباب تحت 20 سنة بالخسارة 1-2 أمام منتخب الصين، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكانت الجولة ذاتها في المجموعة نفسها شهدت أيضا فوز منتخب أستراليا 5-1 على منتخب قيرغيزستان.

وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيها الصين، المتساوية معها في الرصيد نفسه، في حين بقي رصيد قطر وقرغيزستان خاليا من النقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وافتتح كاي جيوان التسجيل لمنتخب الصين في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله ليو تشينجيو الهدف الثاني في الدقيقة 21، في حين تكفل محمد هاني بإحراز هدف منتخب قطر الوحيد في الدقيقة 55.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، حيث تلتقي قطر مع أستراليا، وقرغيزستان مع الصين.

ويتأهل إلى دور الثمانية المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع بالدور الأول.

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ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، المقامة حاليا بالصين، سوف تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.

المصدر : الألمانية

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