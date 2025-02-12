حاسوب عملاق يستبعد ريال مدريد ويتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025

قدم الحاسوب العملاق لمنصة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية توقعاته بشأن بطل دوري أبطال أوروبا 2025 واحتمالات نتائج باقي المباريات بالتزامن مع انطلاق مرحلة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.

وتخوض مرحلة خروج المغلوب الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 في مرحلة المجموعات، إذ سيتنافسون ذهابا وإيابا للحصول على فرصة التأهل إلى دور الـ16.

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وتأهلت أندية ليفربول وأرسنال وإنتر ميلان، بالإضافة إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وليل وأستون فيلا، مباشرة إلى دور الثمانية.

ويشارك 16 فريقا آخر، من بينها ريال مدريد وموناكو وباريس سان جيرمان، في الأدوار الفاصلة التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وبحسب توقعات الحاسوب العملاق فإن فرق ليفربول وأرسنال وإنتر ميلان هي المرشحة للفوز باللقب.

وأشارت البيانات إلى أن "الريدز" يمتلك أفضل فرصة للفوز بنسبة 24.6%، في حين بلغت حظوظ أرسنال (16.6%) وإنتر ميلان (15%) بينما احتل برشلونة المركز الرابع في القائمة بنسبة احتمالية بلغت 10.1%.

في المقابل، رغم من احتلال ريال مدريد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدور الأول، فإنه يظل حاضرا ضمن قائمة الفرق التي قد تتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكن بنسبة 4.4% في المركز السادس.

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توقعات مرحلة خروج المغلوب

وفقًا لمحاكاة أوبتا، فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لديهم فرصة 52% للتقدم إلى الدور التالي، مقارنة بـ48% لمانشستر سيتي، ويدعم التوقعات فوز ريال مدريد 3-2 على ملعب سيتي.

كما رشح الحاسوب العملاق باريس سان جيرمان للفوز على بريست، إذ تشير البيانات إلى أن فريق لويس إنريكي لديه فرصة بنسبة 87% للفوز على فريق بريتاني والانتقال إلى الجولة التالية، وبالفعل وضع سان جيرمان قدما في ثمن النهائي بالفوز 3-0 على بريست بملعبه.

وسيلعب الباريسيون في ثمن النهائي ضد ليفربول أو برشلونة.

أما بالنسبة للمباريات الست الأخرى في مراحل خروج المغلوب، فإن الفرق المرشحة هي يوفنتوس (فرصة 55% للتأهل ضد آيندهوفن)، وسبورتينغ لشبونة (57% ضد بوروسيا دورتموند)، وأتالانتا (73% ضد كلوب بروج)، وميلان (67% ضد فينورد) وبنفيكا (55% ضد موناكو).