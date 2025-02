برشلونة يقترب من العودة إلى "الكامب نو"

كشف نادي برشلونة عن آخر تطورات عملية التجديد التي يخضع لها ملعب "سبوتيفاي كامب نو" وتأثيره على المستقبلي المالي للنادي الكتالوني.

وخلال جلسة إعلامية بحضور إلينا فورت نائبة الرئيس، أوضح مدير عمليات مشروع "إسباي برسا" خوان سينتيليس أن 60% من إجمالي 9400 مقعد مخصص لكبار الشخصيات تم بيعها بالفعل، وهو ما سيُدر على النادي إيرادات سنوية تُقدر بحوالي 33.5 مليون يورو على المدى الطويل.

ويتوقع أن تصل العائدات إلى 266 مليون يورو خلال السنوات الـ17 القادمة، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للنادي.

وأشار سينتيليس إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط، مشيرًا إلى أن القدرة الاستيعابية للمدرجين الأول والثاني ستصل إلى 90% بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل.

🚧The effect of the LED lights under the stands is a mixture of white and blue, giving it a slight purple appearance. pic.twitter.com/kHzHyDzeqc

— CampNou Updates Live (@Obras_Camp_nou) February 11, 2025