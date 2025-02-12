موعد مباراة العراق ضد كوريا الشمالية بكأس آسيا للشباب وقنوات البث المباشر

يلتقي منتخب العراق مع نظيره الكوري الشمالي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما في الصين خلال الفترة بين 12 فبراير/شباط الحالي حتى الأول من مارس/آذار المقبل.

ويلعب العراق في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والأردن.

ويظهر منتخب العراق -الفائز باللقب 5 مرات أعوام (1975- 1977- 1978-1988- 2000)- للمرة العاشرة على التوالي في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما.

ويسعى "أسود الرافدين" وصيف النسخة الماضية لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية أمام خصم عنيد يمتلك تاريخا مميزا في المسابقات الآسيوية، حيث شارك في 39 من أصل 41 نسخة سابقة، ولم يغب إلا عن نسختي 1975 و1985.

موعد مباراة العراق وكوريا الشمالية والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 13 فبرير/شباط الحالي على ملعب مركز لونغهوا الثقافي والرياضي، وتنطلق المباراة الساعة العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والعراق.

وينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

beIN SPORTS 5 مالكة حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.