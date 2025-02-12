كلوب بروج ينتزع فوزا قاتلا من أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

سجل البديل غوستاف نيلسون هدفا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح كلوب بروج الفوز 2-1 على ضيفه أتلانتا في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

ومنح فيران غوتغلا التقدم لبروج الواثق بعد 15 دقيقة بتسديدة متقنة في الشباك، قبل أن يدرك ماريو باشاليتش التعادل لأتلانتا بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية رائعة من دافيدي زاباكوستا.

وحصل بروج على ركلة جزاء بعد تدخل من إيزاك هين على نيسلون في الوقت بدل الضائع، لينجح المهاجم السويدي في تسجيلها بنجاح.

ويستقبل أتلانتا منافسه بروج في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب الفائز في هذه المواجهة مع ليل أو أستون فيلا في ثمن النهائي.