موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الأهلي، في الجولة الـ20 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وتبدأ الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (19:30 بتوقيت القاهرة).

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انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الأول بارك معقل النصر بالتعادل 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC EXTRA 1 HD

SSC EXTRA 1 SD

ويعلق فهد العتيبي على المباراة بالقناتين معا.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق الأهلي بفارق ضئيل في نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 54 انتصارا مقابل 49 للنصر، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

يتصدر الهلال الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث بـ41 نقطة، يليه الأهلي بالمركز الخامس بـ38 نقطة.