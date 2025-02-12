موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سلتيك بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق بايرن ميونخ الألماني ضد سلتيك الأسكتلندي، في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة بايرن ميونخ وسلتيك -الأربعاء 12 فبراير/شباط الحالي- على ملعب سلتيك بارك، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها طاقم تحكيم إسباني بقيادة خيسوس خيل مانزانو.

من أصل 4 مباريات خارج ملعبه في دور المجموعة الموحدة، خسر بايرن أمام أستون فيلا الإنجليزي 0-1 برشلونة الإسباني 1-4 وفينورد الهولندي 0-3، ولم ينجح سوى في التفوق على شاختار دونيتسك الأوكراني 5-1 الذي يلعب أصلا في غلزنكيرشن الألمانية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة سلتيك وبايرن ميونخ:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 4 مباريات سابقة، انتهت 3 منها لصالح بايرن ميونخ، بينما حسم التعادل المباراة المتبقية.

ويعول بايرن على هدافه الإنجليزي هاري كاين وصانع ألعابه الموهوب جمال موسيالا (21 عاما) اللذين وضعاه على صدارة ترتيب الدوري المحلي (بوندسليغا).

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سجل موسيالا 15 هدفا في 29 مباراة في مختلف المسابقات، فيما ضرب قائد المنتخب الإنجليزي مع 28 هدفا في 28 مباراة.

ويأمل الفريق البافاري في متابعة مشوار طويل حتى النهائي الذي يستضيفه في ملعبه أليانتس أرينا، كي يصبح أول فريق يتوج في ملعبه منذ تتويج إنتر الإيطالي في 1965.

سلتيك، بطل أوروبا 1967، لم يتمكن من الفوز على بايرن المتوج 6 مرات بالبطولة القارية، في أي من مواجهاتهما الأربع (تعادل و3 خسارات).