موعد مباراة الأردن ضد السعودية في كأس آسيا تحت 20 عاما والقنوات الناقلة

يلتقي الأردن مع السعودية في مواجهة عربية خالصة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما 2025، بمسماها الجديد بعدما كان يطلق عليها سابقا بطولة آسيا تحت 19 سنة.

وبمشاركة 16 منتخبا من بينها قطر والعراق وسوريا والأردن واليمن والسعودية تستضيف الصين النسخة الـ42 من البطولة خلال الفترة من 12 فبراير/شباط الحالي إلى 1 آذار/مارس المقبل.

ويحل المنتخبان في المجموعة الثانية إلى جانب العراق وكوريا الشمالية.

ويشارك المنتخب الأردني في هذه البطولة للمرة التاسعة في تاريخه وكان بلوغه الربع النهائي في نسخة 2023 أفضل نتيجة له في هذه المسابقة.

في المقابل، يمتلك المنتخب السعودي 15 مشاركة سابقة، وفي آخر مشاركة له في 2023 خرج من دور المجموعات، ويسعى في هذه البطولة لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه.

موعد مباراة الأردن ضد السعودية والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 12 فبراير/شباط على ملعب شينزين باوان، وتنطلق الساعة العاشرة صباحا (10:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والأردن.

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وينقل البث الحي والمباشر على القناة التالية:

beIN SPORTS 4 القناة المالكة لحقوق ناقلة البطولة الآسيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لنظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بحسب مستوياتها، حيث جاء المنتخب الوطني تحت 20 بالمستوى الثاني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20 المقررة في تشيلي في وقت لاحق من هذا العام.