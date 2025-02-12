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مهنة غير متوقعة للملاكم تايسون فيوري بعد اعتزاله

FILE PHOTO - Boxing - Wladimir Klitschko v Tyson Fury WBA, IBF & WBO Heavyweight Title's - Esprit Arena, Dusseldorf, Germany - 28/11/15Tyson Fury celebrates winning the fightAction Images via Reuters / Lee SmithLivepic/File Photo
تايسون فيوري حقق 34 انتصارا منها 24 بالضربة القاضية مقابل تعادل واحد وهزيمتين (رويترز)
12/2/2025

كشف الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي أعلن اعتزاله مؤخرا بعد خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، عن وظيفته الجديدة التي سيعمل فيها بدوام كامل، حسب قوله عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وبعد أقل من شهر من هزيمته أمام أوسيك، قرر فيوري إنهاء مسيرته فيما يطلقون عليه عالم الفن النبيل، وسط شكوك بشأن إمكانية التزامه بالقرار بعد أن سبق له الاعتزال قبل العودة لاحقا إلى الحلبات.

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وقال فيوري الملقب بـ"الملك الغجري" الشهر الماضي "أود أن أعلن اعتزالي الملاكمة، لقد استمتعت كثيرا، وأحببت كل دقيقة".

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية فإن إعلان فيوري الاعتزال أثار بعض الشكوك، نظرا لأنه سبق أن علّق قفازاته، ثم عاد إليها لاحقا، مضيفة "لكن يبدو أنه عزز موقفه بشأن الاعتزال بعد تأكيد دوره الجديد كمدرب شخصي لزوجته باريس فيوري".

ونشر فيوري صورة له مع زوجته باريس عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام داخل صالة رياضية مع تعليق "أقوم الآن بتدريب باريس بدوام كامل".

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وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة فيوري بدت سعيدة بقرار اعتزاله، حيث أصبحت قادرة على قضاء المزيد من الوقت معه، والتفرغ معا لتربية أطفالهما السبعة.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها فيوري اعتزاله الحلبة، حيث صرح في أبريل/نيسان 2022 أنه سينزع قفازاته نهائيا بعد فوزه على ديليان وايت، لكنه عاد بعد 6 أشهر لمواجهة ديريك تشيسورا في نزال ثلاثي على ملعب توتنهام هوتسبير.

ويبلغ سجل تايسون فيوري 34 انتصارا، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد وهزيمتين، وفيهما سقط أمام ملاكم واحد هو الأوكراني أوسيك.

وبحسب "ذا صن" من المتوقع أيضا أن يصبح فيوري (36 عاما) مروجا للملاكمة في المستقبل القريب.

تايسون أعلن سابقا اعتزاله لكنه عاد بعد ذلك للحلبات (غيتي)

ونقلت تصريحات فرانك وارين (72 عاما)، مدير الترويج السابق له، لشبكة "سكاي سبورتس" قال فيها "لن أمانع في انضمامه إلينا. سنحظى برحلة جيدة معا. إنه يتمتع بعقل عظيم وهو ذكي للغاية ولديه الكثير ليقدمه في الملاكمة خارج الحلبة".

المصدر : صن

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