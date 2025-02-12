مجلس السيادة السوداني وجماهير الهلال ينعون قاقرين هداف المنتخب والديربي

نعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد المنتخب ونادي الهلال السابق حيدر حسن حاج الصديق المعروف في الوسط الرياضي باسم (علي قاقرين)، الذي تُوفي اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

ويُعَد (قاقرين) أحد أبرز نجوم كرة القدم السودانية في عصرها الذهبي، وهداف المنتخب في حقبة السبعينيات، وأسهم بدور كبير في تتويج السودان بلقبها الوحيد في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1970.

كما نعته جماهير الهلال باعتباره أحد أساطير النادي وصاحب الرقم القياسي في التسجيل خلال مباريات الديربي السوداني ضد الغريم المريخ بتسجيله 19 هدفا.

وكان حيدر حسن أول لاعب كرة قدم في السودان يتجه للسلك الدبلوماسي بعد التحاقه بوزارة الخارجية، وعمل سفيرا في الكونغو والجزائر.