سقوط حافلة فريق تنزاني في النهر بعد مباراة بالدوري المحلي

سقطت حافلة فريق دودوما جيجي التنزاني، في النهر أثناء رحلة العودة من مباراة نامونجو التي خاضها الفريق مساء الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة التنزانية، فإن حافلة دودوما جيجي -التي تحمل طاقم الفريق بلاعبيه ومدربيه- تعرضت أمس الاثنين لحادث سير أثناء عودتهم من المباراة، انقلبت على إثره الحافلة في النهر بمنطقة "نانجوروكورو" التابعة لمدينة ليندي.

ووثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون من تنزانيا على موقع فيسبوك، لحظة سقوط الحافلة في النهر وانقلابها على جانبها، وسط محاولات لإخراجها من المياه وإنقاذ الموقف.

Basi lililobeba wachezaji wa timu ya mpira wa miguu ya Dodoma Jiji limepinduka na kutumbukia mtoni katika eneo la Nangurukuru mkoani Lindi likiwa na wachezaji. pic.twitter.com/vMNpD7wFrh — TBCOnline (@TBConlineTZ) February 10, 2025

وأظهرت المشاهد محاولة بعض أفراد الفريق للخروج بشكل فردي من الحافلة الغارق نصفها في المياه.

وفي السياق، أكد الأمين العام لفريق دودوما، فورتوناتوس جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة تنزانية، أن سقوط حافلة الفريق في النهر تسبب بحدوث إصابات بين أعضاء الفريق، لكن لم يتطور الأمر إلى وجود وفيات.

Basi lililokuwa limebeba klabu ya Dodoma Jiji limepata ajali katika eneo la Nangurukuru wakati likitokea mjini Ruangwa mkoani Lindi kuelekea Dar es Salaam. Katibu Mkuu wa Dodoma Jiji, Fortunatus Johnson amesema majeruhi ni wengi ila hakuna vifo. pic.twitter.com/I7FEPPgzfX — Swahili Times (@swahilitimes) February 10, 2025