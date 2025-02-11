سقوط حافلة فريق تنزاني في النهر بعد مباراة بالدوري المحلي

سقطت حافلة فريق دودوما جيجي التنزاني، في النهر أثناء رحلة العودة من مباراة نامونجو التي خاضها الفريق مساء الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الدوري المحلي لكرة القدم.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة التنزانية، فإن حافلة دودوما جيجي -التي تحمل طاقم الفريق بلاعبيه ومدربيه- تعرضت أمس الاثنين لحادث سير أثناء عودتهم من المباراة، انقلبت على إثره الحافلة في النهر بمنطقة "نانجوروكورو" التابعة لمدينة ليندي.

ووثقت مقاطع مصورة نشرها ناشطون من تنزانيا على موقع فيسبوك، لحظة سقوط الحافلة في النهر وانقلابها على جانبها، وسط محاولات لإخراجها من المياه وإنقاذ الموقف.

وأظهرت المشاهد محاولة بعض أفراد الفريق للخروج بشكل فردي من الحافلة الغارق نصفها في المياه.

وفي السياق، أكد الأمين العام لفريق دودوما، فورتوناتوس جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة تنزانية، أن سقوط حافلة الفريق في النهر تسبب بحدوث إصابات بين أعضاء الفريق، لكن لم يتطور الأمر إلى وجود وفيات.