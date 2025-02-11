البرهان يُفاجئ سودانيين بحضوره مباراة كرة قدم في عطبرة

فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مواطني مدينة عطبرة بحضوره مباراة لكرة القدم في أحد أحياء المدينة، كما تفاعل مع المواطنين في شوارع المدينة.

وأظهر مقطع فيديو نشره مجلس السيادة على منصة فيسبوك، البرهان، وهو يصافح المواطنين في شوارع المدينة ويتجاذب أطراف الحديث معهم.

كما تضمن الفيديو مشاهد لمشاركته في مشاهدة مباراة للناشئين بأحد أحياء المدينة.

واستؤنفت الشهر الماضي بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في 4 مدن سودانية بعد توقف 21 شهرا بسبب الحرب التي تسببت في توقيف النشاط الرياضي بالسودان منذ أبريل/نيسان عام 2023.