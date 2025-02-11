الشيخ تميم يشارك في اليوم الرياضي لدولة قطر

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم الثلاثاء في منتجع "هابيتاس رأس بروق".

ومارس الأمير رياضة البادل مع عدد من لاعبي المنتخب القطري للبادل للناشئين، إضافة إلى عدد من طلاب مدرسة دخان الابتدائية بنين، وذلك في إطار الاهتمام بممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وتشجيع المجتمع على الممارسات الصحية.

وأكد الشيخ تميم على أهمية إسهام الجميع في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة، وأضاف -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "أتمنى للجميع يوما رياضيا ممتعا، وممارسة الرياضة والنشاط البدني بأنواعه المختلفة، وأن يسهم الجميع في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها الصحية والنفسية لمجتمعنا وأجيال المستقبل".

أتمنى للجميع يوماً رياضياً ممتعاً، وممارسة الرياضة والنشاط البدني بأنواعه المختلفة، وأن يسهم الجميع في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها الصحية والنفسية لمجتمعنا وأجيال المستقبل. pic.twitter.com/wNBSa0MHyW — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 11, 2025

وانطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الرياضي في نسخته الـ14 تحت شعار "في وقت" بمختلف أنحاء دولة قطر، في تقليد سنوي ومبادرة رائدة غير مسبوقة لقطر تهدف إلى "تعزيز أهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتشارك أكثر من 250 جهة من وزارات ومؤسسات حكومية وهيئات وجهات عامة وخاصة في فعاليات النسخة الحالية لليوم الرياضي في الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والأندية والمنشآت الرياضية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

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ووسط مشاركة واسعة من أفراد المجتمع، حرص المواطنون والمقيمون من مختلف الفئات والأعمار منذ الصباح الباكر على ممارسة النشاط البدني، والمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة المقامة في الحدث السنوي الذي مر على انطلاقه 14 عاما.

ومنذ الصباح الباكر ازدانت مناطق كورنيش الدوحة وميناء الدوحة القديم والبدع و"أسباير" واللؤلؤة ومؤسسة قطر ولوسيل ومشيرب و"كتارا" وغيرها من المناطق والمدن والبلديات في قطر، بالعديد من الفعاليات الرياضية، وبدت جميعها وكأنها ساحات رياضية ضخمة وملتقيات للاستمتاع بالطبيعة وممارسة النشاط البدني.

الشيخ تميم يشارك في اليوم الرياضي لدولة قطرhttps://t.co/sFTYZLGxwu pic.twitter.com/vbPwcsBIXm — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) February 11, 2025

وتحرص جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية على المشاركة سنويا في هذا الحدث المهم، الذي تتحول فيه مختلف مناطق الدولة إلى ساحات كبيرة يمارس فيها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة فئات المجتمع مختلف صنوف الرياضات.

وكانت قطر أقامت النسخة الأولى من اليوم الرياضي للدولة في فبراير/شباط 2012 استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة، واعتباره عطلة رسمية في البلاد، تنظم خلالها الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فعاليات رياضية، يشارك فيها العاملون وأسرهم لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.