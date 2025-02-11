شاهد.. ديمبلي يقود سان جيرمان لفوز مريح على بريست بأبطال أوروبا

سجل المهاجم المتألق عثمان ديمبلي ثنائية بعد أن افتتح زميله فيتينيا التسجيل ليتغلب باريس سان جيرمان 3-صفر على مضيفه ستاد بريست اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ثاني مباراة بين فريقين فرنسيين في تاريخ دوري الأبطال، فرض سان جيرمان هيمنته رغم أن بريست صنع عددا من الفرص أيضا.

وافتتح سان جيرمان التسجيل بعد 21 دقيقة من بداية المباراة، عندما نفذ فيتينيا ركلة جزاء بنجاح، وذلك بعد لمسة يد من بيير لييس-ميلو.

وعزز سان جيرمان تقدمه بالهدف الثاني قبيل الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بهدف سجله ديمبلي الذي توغل من الناحية اليمنى إلى منطقة الجزاء ثم سدد كرة منخفضة سكنت الزاوية القريبة من الشباك، لتكون المباراة هي الثامنة على التوالي التي يسجل فيها لباريس سان جيرمان.

إعلان

وفي الدقيقة 66، أضاف ديمبلي الهدف الثاني له والثالث للفريق، إذ استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ثم سددها في شباك الحارس ماركو بيزوت.

وبات بريست يواجه مهمة صعبة في مباراة الإياب المقررة على ملعب بارك دي برينس يوم 19 فبراير/شباط الجاري.