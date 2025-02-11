موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

سيكون غوديسون بارك، ملعب نادي إيفرتون منذ عام 1892، مسرحا لدربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت مباراة الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز مقررة في الأصل في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني بينما يحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 26 نقطة.

وخسر الريدز 2-0 على ملعب إيفرتون في زيارته الأخيرة لغوديسون بارك بقيادة المدربين السابقين لكلا الفريقين يورغن كلوب وشون دايك.

وفاز ديفيد مويز، الذي تولى تدريب إيفرتون الشهر الماضي في فترته الثانية، في 3 من آخر 4 مباريات بالدوري.

وحافظ الفريق على نظافة شباكه في 9 مباريات بالدوري هذا الموسم، ويتأخر فقط عن ليفربول ونوتنغهام فورست (اللذين حافظا على نظافة شباكهما في 10 مباريات).

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الأربعاء 12 فبراير/شباط الجاري على ملعب غوديسون بارك، وتنطلق العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت مصر.

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وينقل البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون على القناة التالية:

beIN Sports HD 2 (تعليق عامر الخوذري)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

المواجهات السابقة: