رياضة|أوروبا

قصة حكم طرد رونالدو فحُرم من إدارة مباريات ريال مدريد عامين

PAMPLONA, SPAIN - JANUARY 24: Referee, Javier Estrada Fernandez gestures during the La Liga Santander match between C.A. Osasuna and Granada CF at Estadio El Sadar on January 24, 2021 in Pamplona, Spain. Sporting stadiums around Spain remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
الحكم خافيير إسترادا فيرنانديز لم يدر أي مباراة لريال مدريد طوال عامين بعد طرده لرونالدو في 2009 (غيتي)
11/2/2025

لا يتوقف الجدل في إسبانيا بشأن التحكيم في كل موسم كروي، وتشكو معظم الأندية من تعرضها للظلم ويصل بها الحال إلى التشكيك في نزاهة الحكام.

وخلال الموسم الحالي (2024 – 2025) كان ريال مدريد حامل لقب الليغا الأكثر شكوى، خصوصا عقب مباراته أمام إسبانيول في الجولة الـ22، وبعث رسالة غاضبة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد اتهم حكم مباراته ضد إسبانيول بارتكاب أخطاء أثرت على النتيجة (الفرنسية)

ووجه النادي الملكي انتقادات لاذعة إلى التحكيم الإسباني الذي "يفتقر إلى المصداقية"، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ"النظام الفاسد من الداخل".

وجاء في الرسالة: "الأحداث التي وقعت خلال هذه المباراة تجاوزت أي هامش للخطأ البشري أو التفسير التحكيمي.. ما حدث في ملعب إسبانيول يمثل نظاما تحكيميا أصبح بلا مصداقية حيث وصلت القرارات ضدنا إلى مستوى من التلاعب والتأثير على المسابقة لا يمكن تجاهله".

غضب ريال مدريد وهجومه على التحكيم دفع بعض وسائل الإعلام الكتالونية إلى استعادة تصريحات سابقة أدلى بها الحكم المعتزل خافيير إسترادا فيرنانديز، وتحدث فيها عن موقف كان بطله ريال مدريد.

واعتبرت ما قاله الحكم دليلا على قوة تأثير ريال مدريد في لجنة الحكام الإسبانية إلى درجة حرمان حكم بعينه من إدارة مباريات الفريق طوال عامين.

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في تلك التصريحات تذكر الحكم إسترادا كيف عوقب من الاتحاد الإسباني بسبب طرده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009، وهو نفس العام الذي انضم فيه للريال.

كان إسترادا يدير مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في ذلك العام (الخامس من ديسمبر/كانون الثاني) على ملعب سانتياغو برنابيو، ووقتها فاجأ الفريق الضيف الجميع بتقدمه 2-1 بعد التأخر بهدف سيرخيو راموس، قبل أن يكافح الميرنغي للفوز 4-2 في الدقائق الأخيرة.

وشرح الحكم إسترادا ما حدث مع رونالدو في تلك المباراة قائلا: "أحرز كريستيانو هدف ريال مدريد الرابع في الدقيقة 84 وهنا أشهرت البطاقة الصفراء له بسبب خلع قميصه، وبعد 4 دقائق تشاجر مع لاعب من خيتافي فعاقبته ببطاقة صفراء ثانية ثم حمراء".

وأضاف: "لو كنت رأيت المشاجرة بشكل أفضل لكنت أظهرت له البطاقة الحمراء مباشرة، لكن بما أنها كانت البطاقة الثانية، فقد طُرد على أي حال".

وأشار إلى أن طرد رونالدو (المستحق) أغضب مشجعي ريال مدريد وتعرض لهجوم عنيف في الصحافة المدريدية لتكون النتيجة إبعاده عن تحكيم مباريات الريال لعامين كاملين.

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وأردف إسترادا: "كانت الضجة الإعلامية التي أحدثها الطرد في الأيام التالية وحشية. وبسبب هذا الطرد الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق، فإن اللجنة التي تريد دائما حماية نفسها مما يُكتب وعلى الرغم من أنني تمكنت من التصرف بشكل صحيح، فقد أمضيت عامين من دون تحكيم أي مباراة لريال مدريد".

المصدر : مواقع إلكترونية

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