سلاح مانشستر سيتي السري الذي يخشاه ريال مدريد

تعج تشكيلة مانشستر سيتي بالعديد من اللاعبين المميزين في الجانب الهجومي على غرار إيرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين وفيل فودين، ولكن ثمة مدافعا يتعين على ريال مدريد أن يحسب له ألف حساب.

ويحل ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب الجولة الفاصلة للملحق المؤهل للدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مواجهة الإياب بعد أسبوع في مدريد.

وأبرزت صحيفة "ماركا" المدريدية قوة تشكيلة مانشستر سيتي، الذي يضم العديد من النجوم ولا سيما في الهجوم، لكنها اختصت المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول بعبارات المديح مؤكدة أنه يعد سلاح السيتي السري أمام الريال.

وأضافت "غفارديول من اللاعبين الذين تختلف مهمتهم الرئيسية، ولكنهم في الممارسة العملية يقدمون أكثر بكثير مما يوحي به مركزهم. وأصبح المدافع الكرواتي لاعبا حاسما هذا الموسم سواء في بناء الهجمات أو في الهجوم".

وبحسب "ماركا" فإن براعة غفارديول تسمح للمدرب بيب غوارديولا بالاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع وفي مركز الظهير الأيسر، في حين قال اللاعب نفسه بأنه متاح لأي شيء يطلبه منه المدرب".

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ويتميز غفارديول إلى جانب أدوراه الدفاعية بقدرة كبيرة على التقدم بالكرة وبناء الهجمات واستلام الكرة والتحرك في المساحات المتقدمة وهو ما يسمح لها بالوصول إلى مواقع أكثر تقدما، وهو يفعل ذلك بنجاح كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكرواتي يتفوق على كل مدافعي الدوري الإنجليزي عندما يتعلق الأمر بالتحرك إلى الثلث الأخير من الملعب، وتحديد مسارات التمرير تحت الضغط والتغلب على الخصوم بالتمريرات العمودية.

ورغم أن غفارديول مدافع في الأساس، فإنه وبفضل قدرته على اتخاذ القرارات وتمريراته الجيدة بات لاعبا أساسيا في منظومة السيتي الهجومية، وقد جاء 31% من تمريراته من مواقع حول منطقة الجزاء.

وأضافت ماركا "مرر غفارديول 20 تمريرة شبه حاسمة (تؤدي إلى تسديدة سواء أسفرت عن هدف أم لا) ويشير معدل تمريراته المتوقعة البالغ 1.8 إلى أن جودة تمريراته تساهم بشكل كبير في خلق فرص جيدة لزملائه في الفريق".

Joško Gvardiol is an anamoly. How rare is it for a natural left-footer to become this fluid and functional on their right foot?pic.twitter.com/MtVd3I18Eg — Jonathan Stoop (@jonathanstoop) January 31, 2025

وخلال الموسم الحالي 2024-2025 سجل المدافع الكرواتي 5 أهداف من 32 تسديدة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهذا هو عدد الأهداف نفسه ولكن بتسديدتين أقل فقط مقارنة بالموسم السابق بأكمله.

ووفقا لتلك الأرقام، فإن غفارديول هو المدافع الأكثر تهديفا في البريميرليغ، وهو أيضا المدافع الأكثر تسديدا على المرمى (11 تسديدة) والأكثر لمسا للكرة في منطقة جزاء المنافس (74 مرة).

أما على الصعيد الدفاعي -وهو دوره الأساسي- فأرقامه تثبت بما لا يدع مجالا للشك مدى أهميته في تشكيلة السيتي، إذ إنه المدافع الرابع الذي يتمتع بأقصى تسارع على صعيد الدوري الإنجليزي (115).

🗑️ Top bins from Foden

😮 Valverde on the volley

🔗 Pedri and Raphinha combine

💫 A curler from Gvardiol An INCREDIBLE Goal of the Week contest 🤤#UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024

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وضمن تشكيلة السيتي، هو المدافع الأول من حيث الركض السريع، ولا يتفوق عليه بشكل عام على مستوى الفريق من ناحية الركض المكثف سوى البرتغالي برناردو سيلفا.

وتختم ماركا بالقول "سيكون غفارديول أحد الأسماء البارزة التي سيتعين على ريال مدريد أن يضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالعمل بدون الكرة، وينبغي على لوكاس فاسكيز أو فيدي فالفيردي أو أي اسم يلعب على الجانب الأيمن العمل بجدية ضد خطورة مانشستر سيتي الخفية".