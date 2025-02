سلاح مانشستر سيتي السري الذي يخشاه ريال مدريد

تعج تشكيلة مانشستر سيتي بالعديد من اللاعبين المميزين في الجانب الهجومي على غرار إيرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين وفيل فودين، ولكن ثمة مدافعا يتعين على ريال مدريد أن يحسب له ألف حساب.

ويحل ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضيفا على مانشستر سيتي في ذهاب الجولة الفاصلة للملحق المؤهل للدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مواجهة الإياب بعد أسبوع في مدريد.

وأبرزت صحيفة "ماركا" المدريدية قوة تشكيلة مانشستر سيتي، الذي يضم العديد من النجوم ولا سيما في الهجوم، لكنها اختصت المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول بعبارات المديح مؤكدة أنه يعد سلاح السيتي السري أمام الريال.

وأضافت "غفارديول من اللاعبين الذين تختلف مهمتهم الرئيسية، ولكنهم في الممارسة العملية يقدمون أكثر بكثير مما يوحي به مركزهم. وأصبح المدافع الكرواتي لاعبا حاسما هذا الموسم سواء في بناء الهجمات أو في الهجوم".

وبحسب "ماركا" فإن براعة غفارديول تسمح للمدرب بيب غوارديولا بالاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع وفي مركز الظهير الأيسر، في حين قال اللاعب نفسه بأنه متاح لأي شيء يطلبه منه المدرب".

ويتميز غفارديول إلى جانب أدوراه الدفاعية بقدرة كبيرة على التقدم بالكرة وبناء الهجمات واستلام الكرة والتحرك في المساحات المتقدمة وهو ما يسمح لها بالوصول إلى مواقع أكثر تقدما، وهو يفعل ذلك بنجاح كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الكرواتي يتفوق على كل مدافعي الدوري الإنجليزي عندما يتعلق الأمر بالتحرك إلى الثلث الأخير من الملعب، وتحديد مسارات التمرير تحت الضغط والتغلب على الخصوم بالتمريرات العمودية.

ورغم أن غفارديول مدافع في الأساس، فإنه وبفضل قدرته على اتخاذ القرارات وتمريراته الجيدة بات لاعبا أساسيا في منظومة السيتي الهجومية، وقد جاء 31% من تمريراته من مواقع حول منطقة الجزاء.

وأضافت ماركا "مرر غفارديول 20 تمريرة شبه حاسمة (تؤدي إلى تسديدة سواء أسفرت عن هدف أم لا) ويشير معدل تمريراته المتوقعة البالغ 1.8 إلى أن جودة تمريراته تساهم بشكل كبير في خلق فرص جيدة لزملائه في الفريق".

Joško Gvardiol is an anamoly. How rare is it for a natural left-footer to become this fluid and functional on their right foot?pic.twitter.com/MtVd3I18Eg

— Jonathan Stoop (@jonathanstoop) January 31, 2025