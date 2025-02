تايسون يختار أفضل ملاكم في التاريخ

لا يرى أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون أنه الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل على مر التاريخ واختار أحد مواطنيه السابقين بدلا منه، مؤكدا أن لا أحد يمكن أن يضاهيه من حيث القوة.

ويُصنّف تايسون كأحد أفضل ملاكمي الوزن الثقيل تاريخيا رغم اعتزاله المنافسات الرسمية قبل نحو 20 عاما، بل إن البعض يعتبره الأفضل على الإطلاق.

لكن مايك يرى أن مواطنه جورج فورمان هو الأحق بهذه المكانة، مشيرا إلى أنه أفضل من مارس ملاكمة الوزن الثقيل على الإطلاق.

ويملك تايسون مسيرة أسطورية في الملاكمة، وهزم عام 1986 -حين كان بعمر 20 عاما- جميع منافسيه البالغ عددهم 28 باستثناء اثنين خلال مسيرته المذهلة نحو حصد لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

ولطالما كان تايسون فخورا جدا بمسيرته وانتصاراته الساحقة على منافسه، لكنه يصر على أن القوة التي أظهرها لا تقارن بمواطنه جورج فورمان.

وردا على سؤال عن اسم أقوى مقاتل في الوزن الثقيل على الإطلاق، قال تايسون لموقع "فايت كامب" (Fight Camp) إنه "جورج فورمان.. لا أستطيع أن أضاهي قوة شخص بهذا الحجم وبهذه القوة".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي جعلني أشعر بالإثارة هو أنني فعلت ذلك (الاقتراب من فورمان) بشكل أسرع من الملاكمين الآخرين".

If Mike Tyson and George Foreman had fought, who do YOU think wins?🧐🔥 pic.twitter.com/21GjFBxIg3

— TD Nash (@td_nash) January 3, 2025