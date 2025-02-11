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تايسون يختار أفضل ملاكم في التاريخ

مايك تايسون اختار أحد مواطنه كأفضل ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل (الفرنسية)
11/2/2025-|آخر تحديث: 11/2/202507:40 م (توقيت مكة)

لا يرى أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون أنه الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل على مر التاريخ واختار أحد مواطنيه السابقين بدلا منه، مؤكدا أن لا أحد يمكن أن يضاهيه من حيث القوة.

ويُصنّف تايسون كأحد أفضل ملاكمي الوزن الثقيل تاريخيا رغم اعتزاله المنافسات الرسمية قبل نحو 20 عاما، بل إن البعض يعتبره الأفضل على الإطلاق.

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لكن مايك يرى أن مواطنه جورج فورمان هو الأحق بهذه المكانة، مشيرا إلى أنه أفضل من مارس ملاكمة الوزن الثقيل على الإطلاق.

Former boxer Mike Tyson reacts as he speaks to the media, before the weigh-in of International Boxing Federation (IBF) World Championship Bout at the Mutianyu section of the Great Wall of China, on the outskirts of Beijing, China, May 24, 2016. REUTERS/Jason Lee
مايك تايسون حصد لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل عام 1986 بعد مسيرة مذهلة (رويترز)

ويملك تايسون مسيرة أسطورية في الملاكمة، وهزم عام 1986 -حين كان بعمر 20 عاما- جميع منافسيه البالغ عددهم 28 باستثناء اثنين خلال مسيرته المذهلة نحو حصد لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.

ولطالما كان تايسون فخورا جدا بمسيرته وانتصاراته الساحقة على منافسه، لكنه يصر على أن القوة التي أظهرها لا تقارن بمواطنه جورج فورمان.

وردا على سؤال عن اسم أقوى مقاتل في الوزن الثقيل على الإطلاق، قال تايسون لموقع "فايت كامب" (Fight Camp) إنه "جورج فورمان.. لا أستطيع أن أضاهي قوة شخص بهذا الحجم وبهذه القوة".

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وأضاف "الشيء الوحيد الذي جعلني أشعر بالإثارة هو أنني فعلت ذلك (الاقتراب من فورمان) بشكل أسرع من الملاكمين الآخرين".

وتغلب فورمان على جميع منافسيه البالغ عددهم 38، باستثناء واحد، في طريقه للفوز بألقاب الوزن الثقيل الموحدة ضد جو فريزر عام 1973، وقد اشتهر بقدرته على توجيه لكمات قوية لمنافسه بعد وضعهم في موقف دفاعي.

لكن هذه الإستراتيجية -بحسب صحيفة ذا صن- فشلت معه في أكتوبر/تشرين الأول 1974 عندما خاض مباراة ضد مواطنه محمد علي كلاي، والتي خسرها بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثامنة.

يذكر أن مايك تايسون (58) خسر بالإجماع في مواجهته المثيرة للجدل مع جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومع ذلك أصر على أنه لا يستبعد احتمالية خوض نزالات أخرى مستقبلا.

المصدر : صن

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