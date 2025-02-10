محكمة ألمانية تقضي بسجن سوري لطعنه مشجعين أتراكا في بطولة أوروبا

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم الاثنين، بسجن سوري لمدة 9 أعوام و6 أشهر بتهمة الشروع بالقتل في عدة حالات، عقب هجوم طعن استهدف فيه أشخاصا في منطقة عرض عام للمشجعين بمدينة شتوتغارت، خلال مباراة دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بين تركيا والتشيك في يونيو/حزيران الماضي.

ولم يقتل أحد في الهجوم الذي وقع في وسط المدينة، لكن أصيب العديد من الأشخاص، أحدهم كان في حالة خطيرة.

وقضت محكمة شتوتغارت الإقليمية بأن السوري (26 عاما)، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، طعن عمدا أشخاصا يرتدون قمصانا وأوشحة تركية، ويرفعون أعلام تركيا بدافع كراهيته للبلاد.

وذكرت المحكمة أن هدف المتهم كان "مهاجمة وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وقال القاضي إن المتهم مذنب بأربع تهم تتعلق بالشروع في القتل، وتهمتين تتعلقان بمحاولة القتل غير العمد.

وكان الادعاء العام قد طالب بالسجن 13 عاما بتهمة الشروع بالقتل في 6 حالات، من بين أمور أخرى. وتبنى محامي الطرف المدني، الذي يمثل 4 ضحايا، مطالب مماثلة.

في المقابل، طالب دفاع المتهم بالسجن لمدة 8 سنوات، مشيرا إلى أن سلوك موكله ينم عن إصابته بالذهان.

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والحكم ليس نهائيا بعد، ولا يزال بإمكان المتهم المدان الاستئناف على الحكم.