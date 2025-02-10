مواعيد مباريات ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي أبطال أوروبا وقنوات البث المباشر

نستعرض مواعيد مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباريات.

وستقام 8 مباريات للذهاب في يومي 11 و12 فبراير/شباط الجاري، ومثلها بالإياب في 18 و19 منه أيضا.

وتعد مبارة ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، الأبرز بين المباريات الثماني.

وقنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قنواتها المختلفة.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباريات على موقع الجزيرة نت.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتقام على ملاعب الفرق المذكورة أولا حسب توقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

أولا. مباريات الثلاثاء 11 فبراير/شباط الجاري:

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد- الساعة 23:00 وتبث على قناتي (beIN Sports HD1 – beIN Sports HD1 English).

بريست ضد باريس سان جيرمان 20:45 (beIN Sports HD1 – beIN Sports HD1 English).

يوفنتوس ضد آيندهوفن- 23:00 (beIN Sports HD 2).

سبورتنغ لشبونة ضد بوروسيا دورتموند- 23:00 (beIN Sports HD 3).

ثانيا. مباريات الأربعاء 12 فبراير/شباط الجاري: