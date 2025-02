بحضور ترامب.. ناشط يقتحم حفل "السوبر بول" بالعلمين الفلسطيني والسوداني

اقتحم ناشط عرض المغني الأميركي "كندريك لامار"، الذي أُقيم في منتصف مباراة نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية "السوبر بول 2025″، فجر اليوم الاثنين، بعلمي فلسطين والسودان، تعبيرا عن تضامنه مع الشعبين، في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون وحسابات أميركية عبر المنصات، لحظة رفع الناشط راية جمعت علمي البلدين العربيين، مع كتابة كلمة "غزة" على الجزء الفلسطيني و"السودان" على الجزء الآخر، وتجول بهما لحظات في الملعب أثناء العرض الغنائي قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه.

وتمكّن الشاب من الصعود إلى المسرح ملوحا بالعلمين، ثم قفز إلى أرض الملعب وواصل الجري لفترة قصيرة، قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن ويبعدوه عن المكان، وفق ما أظهرت الفيديوهات المتداولة.

يذكر أن المباراة جمعت بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيغلز، على ملعب "سيزارز سوبر دوم" في نيو أورليانز، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 40-22، ليحقق لقب السوبر بول لهذا الموسم، بحضور الرئيس ترامب وأفراد من عائلته.

A man performing during the Kendrick Lamar halftime concert at #SuperBowl LIX unfurled a Palestinian flag and was chased off stage and finally tackled and removed by security. #SBLIX #Palestine pic.twitter.com/sU8jl1eyE3 — Diya TV (@DiyaTV) February 10, 2025

ويعد عرض منتصف المباراة تقليدا سنويا في السوبر بول يجمع بين الرياضة والترفيه، ويشارك فيه أبرز نجوم الموسيقى في أميركا.

A dancer began waving a Palestinian flag during Kendrick Lamar’s halftime show and was tackled and arrested by state police. #gobirds #SuperBowl pic.twitter.com/sQ0CKJ9xuO — 🦅 That Guy With The Beer 🦅 (@guywiththebeer) February 10, 2025

Palestine and Sudan flag at the Apple Music Kendrick Lamar halftime show at the Superbowl #SuperBowl pic.twitter.com/kdyGSuwdz4 — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) February 10, 2025