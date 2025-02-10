رياضة

بحضور ترامب.. ناشط يقتحم حفل "السوبر بول" بالعلمين الفلسطيني والسوداني

(الفرنسية)
10/2/2025

اقتحم ناشط عرض المغني الأميركي "كندريك لامار"، الذي أُقيم في منتصف مباراة نهائي بطولة الرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية "السوبر بول 2025″، فجر اليوم الاثنين، بعلمي فلسطين والسودان، تعبيرا عن تضامنه مع الشعبين، في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون وحسابات أميركية عبر المنصات، لحظة رفع الناشط راية جمعت علمي البلدين العربيين، مع كتابة كلمة "غزة" على الجزء الفلسطيني و"السودان" على الجزء الآخر، وتجول بهما لحظات في الملعب أثناء العرض الغنائي قبل أن يتدخل الأمن ويوقفه.

وتمكّن الشاب من الصعود إلى المسرح ملوحا بالعلمين، ثم قفز إلى أرض الملعب وواصل الجري لفترة قصيرة، قبل أن يسيطر عليه رجال الأمن ويبعدوه عن المكان، وفق ما أظهرت الفيديوهات المتداولة.

الأمن يمسك الناشط بقوة ويبعده عن الحفل (الفرنسية)

يذكر أن المباراة جمعت بين فريق كانساس سيتي تشيفز وفيلادلفيا إيغلز، على ملعب "سيزارز سوبر دوم" في نيو أورليانز، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 40-22، ليحقق لقب السوبر بول لهذا الموسم، بحضور الرئيس ترامب وأفراد من عائلته.

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ويعد عرض منتصف المباراة تقليدا سنويا في السوبر بول يجمع بين الرياضة والترفيه، ويشارك فيه أبرز نجوم الموسيقى في أميركا.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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