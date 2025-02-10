لماذا رفضت زوجة راموس الانتقال معه إلى المكسيك؟

رفضت بيلار روبيو زوجة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق مرافقته إلى المكسيك بعد انتقاله المفاجئ لفريق مونتيري، في أول تجربة له خارج القارة الأوروبية.

ووقع راموس (38 عاما) عقود انتقاله إلى مونتيري يوم الجمعة الماضي، بعدما أمضى نحو 6 أشهر من دون فريق عقب رحيله عن إشبيلية الصيف الماضي.

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وتزوج راموس من بيلار روبيو، المذيعة التلفزيونية وعارضة الأزياء الشهيرة في إسبانيا، عام 2019، ولديهما 4 أطفال.

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casan en una fiesta del fútbol y del espectáculo https://t.co/TeJEODmqu0 Vía @tiramillas pic.twitter.com/IirJUKf8OR — MARCA (@marca) June 15, 2019

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن راموس سيكون وحيدا في تجربته المكسيكية بعدما قررت زوجته بيلار روبيو، البقاء في إسبانيا.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي خافي دي هويوس، قوله إن بيلار (46 عاما) لن تغادر إلى المكسيك مع سيرجيو راموس، وإنها سئمت من كثرة تنقلاته منذ رحيله عن ريال مدريد.

وأضاف: "ذهبت بيلار معه إلى فرنسا حينما انتقل إلى باريس سان جيرمان، ثم إلى إقليم الأندلس عقب توقيعه لإشبيلية، وبعد تلك المحطة قررت هي العودة إلى مدريد لأسباب مهنية".

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ويشير الصحفي الإسباني إلى أن "زوجة راموس لا تتفق مع قرار زوجها بالذهاب إلى المكسيك، وعندما اتخذ هذا القرار قالت: "هذه المرة لن أستسلم، لقد استسلمت مرتين بالفعل". الآن سأبقى هنا في مدريد".

ومن المقرر أن ترافق بيلار زوجها خلال حفل التقديم الرسمي في المكسيك، إلا أنها ستواصل حياتها بعد ذلك في العاصمة الإسبانية.

وسيشارك راموس، الذي سيرتدي الرقم 93، مع مونتيري في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الصيف المقبل، ويوجد الفريق في المجموعة الخامسة إلى جانب ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني وإنتر ميلان الإيطالي.

وقال خورخي أنطونيو نورييغا رئيس مونتيري: "حاولنا التعاقد معه الصيف الماضي لكننا لم نتوصل إلى اتفاق وحاولنا مرة أخرى الآن. الفريق يحتاج إليه فهو يتمتع بالجودة وخبرة هائلة وشخصية هائلة وهو قائد بلا منازع".

وحقق راموس مسيرة مذهلة مع ريال مدريد خلال 16 عاما من الدفاع عن ألوانه، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 4 مرات لكل منهما، بالإضافة إلى 5 ألقاب في الدوري الإسباني.

وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان حصد معه لقب الدوري الفرنسي مرتين، وعلى الصعيد الدولي توج مع منتخب إسبانيا بكأس العالم عام 2010.