أنف مكسور ودماء غزيرة.. إصابة صادمة لمصارع أميركي في الفنون المختلطة

تعرّض البطل السابق في الوزن المتوسط ​​في الفنون القتالية المختلطة الأميركي شون ستريكلاند للكمات عنيفة وكسر في الأنف خلال نزال ضد الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس.

وتغلب دو بليسيس بجدارة على ستريكلاند واحتفظ باللقب للمرة الثانية، علما أنه فاز على المنافس ذاته العام الماضي، لكن بطريقة مثيرة للجدل وقتها.

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وأشارت صحيفة "صن البريطانية" إلى أن المقاتل الجنوب أفريقي وجّه ضربات عنيفة طوال المباراة لمنافسه الأميركي، إلى درجة أنه كسر أنفه بضربة يُمنى قوية في الجولة الرابعة.

وبدأ الدم يتدفق وغطى وجه ستريكلاند الذي كان يحاول جاهدا إعادته إلى مكانه.

Dricus du Plessis seemingly broke Sean Strickland's nose with a right hand in the 4th round 😳 #UFC312https://t.co/N6obgVeRik — Championship Rounds (@ChampRDS) February 9, 2025

وأظهر المقاتل البالغ من العمر (33 عاما) أداء مثيرا للإعجاب واستمر القتال حتى النهاية، ليحسم جولات النزال بالفوز بإجماع الحكام بنتائج: 50-45، 50-45 و49-46.

ووصف ستريكلاند منافسه الجنوب أفريقي بـ"اللعين" بسبب كسر أنفه، وقال بعد النزال "عندما كسر ذلك اللعين أنفي، شعرت أن هذا لا يبدو صحيحا على الإطلاق. لقد أعدته إلى مكانه وواصلت القتال.. هذا الرجل سيئ للغاية. لقد ركلني بكل قسوة".

أما دريكوس دو بليسيس الذي نجح في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية بعد فوزه على إسرائيل أديسانيا في أغسطس/آب الماضي، فقال "أحاول إقصاء هذا الرجل، هزيمته كانت تكاد أن تكون مستحيلة، لكني فعلت ذلك".

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وعن كسر أنف منافسه، أوضح "كان الأمر صعبا حقا، بمجرد أن رأيته يمسك بأنفه استغرق الأمر مني حوالي 30 ثانية إلى دقيقة حتى أستعيد رباطة جأشي".