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أنف مكسور ودماء غزيرة.. إصابة صادمة لمصارع أميركي في الفنون المختلطة

USAís Sean Strickland reacts after being punched by South Africa's Dricus du Plessis during their men's middleweight division event of the Ultimate Fighting Championship (UFC) 312 at Qudos Bank Arena in Sydney on February 9, 2025. (Photo by Saeed KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
شون ستريكلاند تعرّض للكمة عنيفة في الأنف خلال نزاله ضد دريكوس دو بليسيس (الفرنسية)
10/2/2025-|آخر تحديث: 11/2/202503:09 م (توقيت مكة)

تعرّض البطل السابق في الوزن المتوسط ​​في الفنون القتالية المختلطة الأميركي شون ستريكلاند للكمات عنيفة وكسر في الأنف خلال نزال ضد الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس.

وتغلب دو بليسيس بجدارة على ستريكلاند واحتفظ باللقب للمرة الثانية، علما أنه فاز على المنافس ذاته العام الماضي، لكن بطريقة مثيرة للجدل وقتها.

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وأشارت صحيفة "صن البريطانية" إلى أن المقاتل الجنوب أفريقي وجّه ضربات عنيفة طوال المباراة لمنافسه الأميركي، إلى درجة أنه كسر أنفه بضربة يُمنى قوية في الجولة الرابعة.

وبدأ الدم يتدفق وغطى وجه ستريكلاند الذي كان يحاول جاهدا إعادته إلى مكانه.

وأظهر المقاتل البالغ من العمر (33 عاما) أداء مثيرا للإعجاب واستمر القتال حتى النهاية، ليحسم جولات النزال بالفوز بإجماع الحكام بنتائج: 50-45، 50-45 و49-46.

ووصف ستريكلاند منافسه الجنوب أفريقي بـ"اللعين" بسبب كسر أنفه، وقال بعد النزال "عندما كسر ذلك اللعين أنفي، شعرت أن هذا لا يبدو صحيحا على الإطلاق. لقد أعدته إلى مكانه وواصلت القتال.. هذا الرجل سيئ للغاية. لقد ركلني بكل قسوة".

SYDNEY, AUSTRALIA - FEBRUARY 09: Sean Stricland of the United Staes of America and Dircus De Plessis of South Africa fight in their Middleweight Title Bout during UFC 312 at Qudos Bank Arena on February 09, 2025 in Sydney, Australia. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)
دريكوس دو بليسيس (يمين) هزم منافسه شون ستريكلاند للمرة الثانية (غيتي)

أما دريكوس دو بليسيس الذي نجح في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية بعد فوزه على إسرائيل أديسانيا في أغسطس/آب الماضي، فقال "أحاول إقصاء هذا الرجل، هزيمته كانت تكاد أن تكون مستحيلة، لكني فعلت ذلك".

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وعن كسر أنف منافسه، أوضح "كان الأمر صعبا حقا، بمجرد أن رأيته يمسك بأنفه استغرق الأمر مني حوالي 30 ثانية إلى دقيقة حتى أستعيد رباطة جأشي".

المصدر : صن

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