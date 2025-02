أنف مكسور ودماء غزيرة.. إصابة صادمة لمصارع أميركي في الفنون المختلطة

تعرّض البطل السابق في الوزن المتوسط ​​في الفنون القتالية المختلطة الأميركي شون ستريكلاند للكمات عنيفة وكسر في الأنف خلال نزال ضد الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس.

وتغلب دو بليسيس بجدارة على ستريكلاند واحتفظ باللقب للمرة الثانية، علما أنه فاز على المنافس ذاته العام الماضي، لكن بطريقة مثيرة للجدل وقتها.

وأشارت صحيفة "صن البريطانية" إلى أن المقاتل الجنوب أفريقي وجّه ضربات عنيفة طوال المباراة لمنافسه الأميركي، إلى درجة أنه كسر أنفه بضربة يُمنى قوية في الجولة الرابعة.

وبدأ الدم يتدفق وغطى وجه ستريكلاند الذي كان يحاول جاهدا إعادته إلى مكانه.

Dricus du Plessis seemingly broke Sean Strickland's nose with a right hand in the 4th round 😳 #UFC312https://t.co/N6obgVeRik

— Championship Rounds (@ChampRDS) February 9, 2025