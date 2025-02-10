الاتحاد التونسي يعين الطرابلسي مدربا للمنتخب ويعتمد "الفار"

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين سامي الطرابلسي مدربا للمنتخب الأول على أن يعاونه حمادي الدو ومحمد الساحلي.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك "قرر المكتب الجامعي في جلسته المنعقدة اليوم… تعيين السيد سامي الطرابلسي ناخبا وطنيا وقد اتفق بصورة نهائية مع السيد حمادي الدو ليكون في خطة مدرب وطني، كما سيلتقي مع السيد محمد الساحلي عند عودته إلى أرض الوطن بعد غد الأربعاء في خصوص خطة مدرب وطني أيضا".

وأوضح الاتحاد أن الطرابلسي اختار أيمن الجديدي ووسيم معلى للتطوير والإعداد البدني وهشام الجزيري مدربا للحراس وحلمي الكشو ووليد بن تمنصورت للتحليل الفني.

وأضاف أنه سيجرى الإعلان عن التشكيلة الكاملة للجهاز الفني للمنتخب خلال مؤتمر صحفي سيعقده الطرابلسي رفقة المدير الرياضي زياد الجزيري يوم الجمعة المقبل.

وتأهلت تونس إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في ديسمبر/كانون الأول في المغرب.

وقاد قيس اليعقوبي منتخب تونس بصفة مؤقتة، إذ حل مكان المدرب المخضرم فوزي البنزرتي في أكتوبر/تشرين الأول.

وتستعد تونس لمواجهة ليبيريا ومالاوي في الشهر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسبق للطرابلسي تدريب منتخب تونس بين يناير/كانون الثاني 2011 وفبراير/شباط 2013.

إعلان

وقاد الطرابلسي تونس للتتويج ببطولة أفريقيا للمحليين عام 2011 والمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 2012 و2013، قبل أن يرحل عن منصبه في 2013.

وتولى الطرابلسي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في تونس، تدريب السيلية القطري نحو 10 أعوام وقاده للعديد من الألقاب.

واعتبر الطرابلسي في تصريحات إعلامية أن توليه تدريب المنتخب يمثل شرفا كبيرا له، مشيرا إلى أنه لم يفرض أي شروط مالية.

اعتماد تقنية الـ"فار"

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد عن مجموعة من القرارات من بينها اعتماد تقنية الفيديو المساعد "فار" في مباراة كأس السوبر التونسية المقررة في 16 فبراير/شباط بين الترجي والملعب التونسي.

كذلك قرر الاتحاد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الجولة الخامسة من مرحلة الإياب في كل ملاعب الدوري التونسي الممتاز.

كذلك تقرر تكليف الإدارة الوطنية للتحكيم بإعداد مشروع للنظام الأساسي للتحكيم وعرضه على الاتحاد للدراسة والمصادقة، ومنح الإذن للإدارة الوطنية للتحكيم باستقدام حكام أجانب لإدارة المباريات كلما رأت ذلك صالحا.