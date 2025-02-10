مالك نادي لوس أنجلوس الأميركي يعتذر عن دعوته لـ"تفكيك" إسرائيل

تقدم أحد ملاك نادي لوس أنجلوس الأميركي لكرة القدم اليوم الاثنين بالاعتذار بعد أنباء عن إعادته نشر محتوى معادٍ لإسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقوبل بانتقادات من ناديه ورابطة الدوري الأميركي للمحترفين باعتبار ذلك المحتوى "عدائيا للغاية".

وبادرت صحيفة "كرونيكل" اليهودية بالحديث عن منشورات روبن جنانالينجام عبر صفحته على منصة "لينكد إن"، والتي وجهت دعوة إلى "الجيوش" للعمل على "تفكيك" إسرائيل، إلى جانب المقارنة بين الحرب في غزة والهولوكوست.

وقال رجل الأعمال الماليزي جنانالينجام -الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي- في بيان إنه أسف بشدة، لأن المحتوى الذي نشر في حسابه على منصات التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الضيق والقلق.

وأضاف "لم أكن أقصد أبدا مهاجمة أو إيذاء أي شخص، وأتحمل مسؤولية عدم توخي الحذر قبل نشر هذا المحتوى، أعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا، بمن في ذلك زملائي وأصدقائي وعائلتي".