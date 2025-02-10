أكثر نجوم كرة القدم شعبية في 2025 بينهم نجم عربي

تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم لذا يصبح اللاعبون الذين يمارسونها مشهورين، لكن ثمة مجموعة من النجوم تستأثر بالنصيب الأكبر من الشعبية لأسباب مختلفة.

فعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، فإن جود بيلينغهام هو أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم بسبب أدائه العالمي مع ريال مدريد وإنجلترا.

كما يعتبر كيليان مبابي نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا أحد أعظم اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

أما الأسطورة كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي فتم تصنيفه كأشهر لاعب كرة قدم في العالم في عام 2025.

ويُقال إن ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق كان أول لاعب كرة قدم امتدت شهرته إلى ما هو أبعد من مسيرته الكروية، ولا يزال في دائرة الضوء على الرغم من اعتزاله منذ أكثر من 10 سنوات.

فيما يلي قائمة تضم اللاعبين الأكثر شهرة وشعبية في 2025 بناء على المعايير التالية:

قابلية التسويق: مدى فعالية اللاعب في الترويج للعلامة التجارية، مما سيساعد في بناء شراكات قوية مع الشركات.

قدرة اللاعب ومهاراته: الجودة الإجمالية للاعب على أرض الملعب

إنجازات اللاعب: الجوائز والألقاب التي فاز بها اللاعب

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

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3- البرازيلي نيمار (سانتوس)

4- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد)

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

6- المصري محمد صلاح (ليفربول)

7- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

8- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

9- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد)

10- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

11- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

12- الفرنسي كريم بنزيمة (الاتحاد السعودي)