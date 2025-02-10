موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب الجولة الفاصلة المؤهلة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة).

ويدير المباراة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة كليمون توربان.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة سيتي وريال مدريد

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتيها:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى الفريقان في 12 مباراة سابقة، انتهت 4 منها لصالح ريال مدريد، و4 بفوز سيتي، و4 مباريات بالتعادل.

وتصدر ليفربول المجموعة الواحدة للبطولة بنظامها الجديد برصيد 21 نقطة، يليه برشلونة بالمركز الثاني بفارق نقطتين.

وجاء ريال مدريد في المركز الـ12، ومانشستر سيتي في المركز الـ22 بـ11 نقطة فقط.

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ودخل الفريقان في قرعة الملحق الفاصل المؤهل لثمن نهائي البطولة، التي أسفرت عن مواجهة ساخنة بينهما، ومنحت القرعة أفضلية لريال مدريد بلعب مباراة العودة على ملعبه، لأنه يتقدم على منافسه في الترتيب.