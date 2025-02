ريال مدريد ضد سيتي وديربي فرنسي في مواجهات مثيرة بملحق ثمن نهائي أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء في مباراة مثيرة، لم تكن متوقعة، في ذهاب مباريات الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تقام بشكلها الجديد هذا الموسم.

وأنهى الريال ومانشستر سيتي، بطلا آخر نسختين، مرحلة الدوري بشكل مفاجئ في منتصف جدول الترتيب الذي ضم 36 فريقا للمرة الأولى، والذي انتهت منافساته في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتأهلت أول 8 فرق إلى الدور ثمن النهائي بشكل مباشر، وستنتظر الفائزين الثمانية من مباريات الملحق.

وكانت عقوبة مانشستر سيتي وريال مدريد في عدم احتلال المراكز الثمانية الأولى هي مواجهة بعضهما البعض في دور إضافي، من أجل حجز مقعد في ثمن النهائي الذي يعتبرونه المكان الصحيح لهما.

ويعد فريقا بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أيضا من الأندية الغنية التي لها تأثير كبير، ويواجهان الآن تهديدا غير متوقع في مباريات الملحق، التي تقام على مدار أسبوعين متتاليين خلال الشهر الجاري.

وكانت هناك استفادة كبيرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والشبكات التلفزيونية من خلال وجود مباريات مثيرة بعد زيادة المباريات في مرحلة الدوري والملحق المؤهل لثمن النهائي.

وإذا أراد ريال مدريد، الذي فاز بدوري الأبطال 15 مرة، الحفاظ على اللقب، سيكون عليه خوض 17 مباراة بدلا من 13 مباراة مثل الموسم الماضي.

وتمكن الريال من إقصاء مانشستر سيتي من الدور ربع النهائي قبل عام، وفي مباراتين ملحميتين بالدور قبل النهائي قبل أن يتوج باللقب في 2022، وفاز مانشستر سيتي بمباراتي الدور قبل النهائي الحاسمتين في 2023 في طريقه نحو التتويج بلقبه الأول في البطولة الأوروبية.

