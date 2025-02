سبب غريب وراء غضب مشجعي برمنغهام من الخسارة أمام نيوكاسل

أصيب المشجعون بالدهشة من عدم وجود تقنية خط المرمى في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن سجل نيوكاسل هدفًا مثيرًا للجدل في فوزه 3-2 على برمنغهام.

وقلب نيوكاسل الطاولة على مضيفه الذي يتصدر دوري الدرجة الثالثة في مباراة حاسمة يوم السبت في سانت أندروز.

وسجل المدافع السابق لمانشستر يونايتد إيثان ليريد هدفًا لصالح برمنغهام بعد ثوان فقط من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 21 أدرك جو ويلوك التعادل لنيوكاسل بطريقة مثيرة للجدل.

وتصدى حارس المرمى بايلي بيكوك فاريل لتسديدته لكن الحكم المساعد أشار إلى أن الكرة عبرت خط المرمى، وبسبب عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد في هذه المرحلة من المسابقة تم احتساب الهدف.

لكن البعض شعروا أن هدف ويلوك الأول لم يكن صحيحا وإن لم يكن لنفس السبب تمامًا مثل هدف الفوز الأخير لهاري ماغواير لمانشستر يونايتد ضد ليستر الجمعة مما أثار موجة من الغضب والاستغراب في وسط المشجعين.

Joe Willock gets the equaliser for @NUFC as the assistant referee rules his initial shot had crossed the line ⚫️⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/vDhfiYTL6u

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025