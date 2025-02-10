سبب غريب وراء غضب مشجعي برمنغهام من الخسارة أمام نيوكاسل

أصيب المشجعون بالدهشة من عدم وجود تقنية خط المرمى في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن سجل نيوكاسل هدفًا مثيرًا للجدل في فوزه 3-2 على برمنغهام.

وقلب نيوكاسل الطاولة على مضيفه الذي يتصدر دوري الدرجة الثالثة في مباراة حاسمة يوم السبت في سانت أندروز.

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وسجل المدافع السابق لمانشستر يونايتد إيثان ليريد هدفًا لصالح برمنغهام بعد ثوان فقط من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 21 أدرك جو ويلوك التعادل لنيوكاسل بطريقة مثيرة للجدل.

وتصدى حارس المرمى بايلي بيكوك فاريل لتسديدته لكن الحكم المساعد أشار إلى أن الكرة عبرت خط المرمى، وبسبب عدم وجود نظام حكم الفيديو المساعد في هذه المرحلة من المسابقة تم احتساب الهدف.

لكن البعض شعروا أن هدف ويلوك الأول لم يكن صحيحا وإن لم يكن لنفس السبب تمامًا مثل هدف الفوز الأخير لهاري ماغواير لمانشستر يونايتد ضد ليستر الجمعة مما أثار موجة من الغضب والاستغراب في وسط المشجعين.

Joe Willock gets the equaliser for @NUFC as the assistant referee rules his initial shot had crossed the line ⚫️⚪️#EmiratesFACup pic.twitter.com/vDhfiYTL6u — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025

غضب واستغراب

في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كان من الممكن أن يتم توضيح القضية على الفور باستخدام تقنية عين الصقر، وهي تقنية خط المرمى التي تحدد ما إذا كانت الكرة قد عبرت خط المرمى أم لا. حيث إنه في حال تجاوزت الكرة خط المرمى، فإنها ترسل ضوضاء واضحة إلى سماعة الرأس الخاصة بالحكم.

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لكنها للأسف غير مستخدمة في كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يجعل قرار مساعد الحكم بمنح ويلوك الهدف أكثر إثارة للجدل.

وأشارت الإعادة إلى أن الكرة ربما تسللت عبر خط المرمى، لكن اتخاذ قرار حاسم كان ليكون مستحيلا بدون تقنية خط المرمى.

وتفاعل المشجعون بعد اكتشافهم أن تقنية خط المرمى لم تكن مستخدمة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدافع السابق لبرمنغهام ماثيو أبسون "إنه أمر صعب التكهن به، من المستحيل في الواقع معرفة ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى بالكامل".

وصرح أحد المشجعين "هذا هو السبب وراء كون التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من لعبة اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا".

وعلق آخر "لم تكن قريبة حتى من تجاوز خط المرمى بالكامل".

وأضاف آخر "قرار مروع، كان مساعد الحكم على بعد ياردتين على الأقل خلف اللاعبين، ولم يكن بإمكانه أن يرى ما إذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى من زاويته".

وساءت الأمور بالنسبة لبرمنغهام بعد دقائق عندما تقدم نيوكاسل بهدف التقدم عن طريق كالوم ويلسون.

لكن أصحاب الأرض ظلوا صامدين حيث سجل توموكي إيواتا هدف التعادل الرائع قبل نهاية الشوط الأول.

لكن ويلوك كان هو من ضحك أخيرًا عندما سجل هدف الفوز في الدقيقة 82 ليمنح نيوكاسل الفوز 3-2، ويتأهل إلى الدور الخامس من المنافسة.