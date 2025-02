قميص ميسي قبل انضمامه لبرشلونة يطرح بمزاد مقابل مبلغ خرافي

من المتوقع أن يحدث القميص الأخير الذي ارتداه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في مباراة رسمية قبل انتقاله إلى برشلونة ضجة كبيرة في عالم المزادات.

ارتدى "البولغا" هذا القميص الأيقوني في عام 1999 أثناء لعبه مع نيويلز أولد بويز خلال المباراة الختامية لبطولة بيبس 99.

وأبرزت دار "بونهامز كورنيت دي سان سير"، التي تدير هذا المزاد، أهميته، قائلة: "تم إهداء هذا القميص من قبل ميسي نفسه بعد مواجهة في دوري الشباب عام 1999 بين نيويلز أولد بويز وجنرال باز جونيورز".

وأضافت "هذا القميص يحمل أهمية كبيرة لأنه يعود إلى آخر مرة ارتدى فيها ميسي قميصًا رسميًا في الملاعب الأرجنتينية قبل انتقاله إلى برشلونة. إنه يدل على نهاية مسيرته المحلية الشبابية قبل الشروع في رحلة احترافية رائعة مع النادي الكتالوني".

ويتراوح السعر التقديري لهذه القطعة التاريخية بين 80 ألف يورو و120 ألف يورو في المزاد القادم في باريس.

A Newell's Old Boys jersey worn by Lionel Messi in 1999 will be auctioned at the Grand Palais in Paris by Bonhams.

Estimated value: €80,000-€120,000.

It was swapped with a player from General Paz Juniors after a youth match.

— Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) February 7, 2025