لاعب برازيلي يتولى تدريب فريقين في الوقت نفسه

عادة ما يُعتبر تدريب فريق كرة قدم واحد مهمة شاقة ومجهدة، ولكن اللاعب البرازيلي الدولي السابق مارسيلينيو بارايبا سيواجه ضغطا مضاعفا بعد تعيينه مدربا لفريقين برازيليين، وهما أمريكانو-آر جيه المنتمي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي وفريق ناسيونال دي باتوس، وذلك بعد الإعلان عن ذلك في غضون 24 ساعة خلال مطلع الأسبوع الحالي.

وأثارت هذه الخطوة غير المعتادة ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، حيث تساءل الناس عما إذا كان ذلك خطأ.

ولكن كلا الإعلانين كان صحيحا. ويخوض ناسيونال دي باتوس المرحلة الأخيرة من الدور الأول من بطولة بارايبانو في ولاية شمال شرق البرازيل ويكافح من أجل تجنب الهبوط.

وسيستمر بقاء مارسيلينيو مع الفريق من الناحية النظرية حتى نهاية فبراير/شباط الجاري، وذلك لـ3 مباريات فقط بينما تبدأ الاستعدادات للموسم الجديد لفريق أمريكانو في منتصف مارس آذار وذلك قبل خوضه لمنافسات دوري الدرجة الثانية، وهي بطولة ولاية ساو باولو التي ستنطلق في مايو/أيار المقبل.

وقال مارسيلينيو، في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام قبل أن ينشر لاحقا إعلان ناسيونال دي باتوس بهذا الصدد، "أنا هنا لأخبركم بمدى سعادتي بتولي مسؤولية أمريكانو المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال عام 2025. نبحث عن هدفنا للوصول إلى نخبة كرة القدم".