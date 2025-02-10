هدف ألفارو موراتا الأول لغلطة سراي يتسبب في أزمة بالدوري التركي

انسحب فريق أضنة ديمرسبور خلال مباراته في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم ضد غلطة سراي اليوم الأحد بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة بينما كان الفريق متأخرا 1-صفر، ليتم إلغاء المباراة لاحقا.

ونقل موقع (تي24) الإخباري عن مراد سنجاك رئيس أضنة ديمرسبور، قوله إن القرار اتخذ احتجاجا على لجنة الحكام والاتحاد التركي للعبة.

وأضاف سنجاك أن أندية كرة القدم الصغيرة تُعامل بشكل غير عادل ولم يتم حل مشكلاتها وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان أضنة ديمرسبور، الذي يتذيل الترتيب، خاسرا 1-صفر بعدما سجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدف غلطة سراي من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وقال أوكان بوروك مدرب غلطة سراي في مقابلة عقب انسحاب المنافس إن ركلة الجزاء التي تم احتسابها يمكن أن تكون قرارا خاطئا.